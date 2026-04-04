Imunização segue disponível de segunda a sexta-feira nas UBSs do Município

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a vacinação contra a gripe no Município. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, a iniciativa teve 3.166 doses aplicadas até o momento. A imunização está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento. Nesta sexta-feira (3), não haverá imunização no Município, devido ao feriado.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, a maioria das doses foi aplicada para o público da vacinação de rotina, composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e indivíduos com 60 anos ou mais de idade, que somados receberam 2.669 doses até o momento.

Já a vacinação especial, que abrange diversos grupos, teve 497 doses aplicadas. A Secretaria de Saúde orienta quem ainda não se vacinou a procurar a sala de vacina da sua unidade, para receber a dose contra a Influenza, que estimula o organismo a produzir anticorpos contra os vírus A e B, protegendo contra formas graves da doença.

A vacinação segue as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo a serem imunizados.

Desde o último ano, o Ministério da Saúde deixou de nomear a vacinação contra a Influenza como uma campanha, passando a tratá-la como uma estratégia incorporada ao calendário vacinal.

Estão aptos a receber a vacina contra a Influenza (gripe) os seguintes grupos:

Vacinação de rotina: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

Vacinação especial: puérperas, povos indígenas e quilombolas, trabalhadores da saúde, professores e trabalhadores de instituições de ensino (básico e superior), profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (doenças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas e neurológicas crônicas, diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias).

Para receber a dose, é necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS, além de algum documento que comprove pertencer ao grupo elegível, quando for o caso.

Todos os profissionais dos grupos prioritários devem comprovar a atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

Já as pessoas com comorbidades devem apresentar receita, laudo ou carta médica que comprove a condição. No caso de indivíduos com deficiência permanente, estes podem apenas se autodeclarar.

Confira os locais da vacinação contra a gripe em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163