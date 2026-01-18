A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, já aplicou 321 doses durante a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes a partir de 28 semanas de gestação. As doses seguem disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) listadas abaixo, sem necessidade de agendamento.

A vacinação é realizada em dose única, a cada nova gestação e aplicada por via intramuscular. O imunizante é indicado para prevenir formas graves de doenças do trato respiratório em bebês menores de seis meses, por meio da transferência de anticorpos da mãe para o bebê durante a gestação, via placenta.

Para receber a vacina, as gestantes devem comparecer às UBSs e apresentar documentos de identificação e comprovação do período gestacional: documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS, cartão de pré-natal, exames ou relatório médico. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

O Vírus Sincicial Respiratório é o principal responsável por hospitalizações de bebês e crianças. A vacina ajuda a prevenir, entre outras complicações, casos de bronquiolite em recém-nascidos. O VSR é o principal responsável por 75% dos registros de bronquiolite em recém-nascidos e por aproximadamente 40% das ocorrências de pneumonia em crianças menores de dois anos.

Confira os locais da vacinação contra o VSR em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163