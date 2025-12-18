Santa Bárbara d’Oeste conquista 2º lugar estadual em seminário do programa Alfabetiza Juntos SP

Mais notícias da cidade e região

Representantes da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara d’Oeste participaram, na última sexta-feira (12), do 2º Seminário de Boas Práticas do Programa Alfabetiza Juntos SP, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, ocasião em que o município conquistou o 2º lugar na categoria Gestão, em âmbito estadual, destacando-se entre os 645 municípios paulistas. O evento reuniu cerca de 350 participantes, entre representantes das unidades de ensino da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-SP) e das redes municipais de educação.



Durante o seminário, outro importante reconhecimento foi a seleção da EMEFEI Anália de Lucca Furlan para representar o Polo 14, que reúne 25 municípios, evidenciando a qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido na unidade escolar.



A prática pedagógica apresentada pela EMEFEI Anália de Lucca Furlan tem como foco o fortalecimento da numeracia no 1º ano do Ensino Fundamental, por meio do jogo matemático “Feche a Caixa”, proposto no âmbito do Programa Alfabetiza Juntos SP. A atividade foi desenvolvida a partir da análise dos diagnósticos iniciais da turma, com o objetivo de ampliar o cálculo mental, a compreensão das relações numéricas e a construção de estratégias matemáticas de forma lúdica e significativa.



Aplicado semanalmente, o jogo estimula a composição e decomposição de números, o raciocínio lógico e a resolução de problemas, com mediação pedagógica, trabalho em grupo e adaptações para estudantes com necessidades educacionais especiais. Os resultados indicaram avanço expressivo na aprendizagem dos alunos em Matemática, conforme dados da Plataforma Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, evidenciando a efetividade da proposta e o alinhamento entre formação docente e prática em sala de aula.



De acordo com a articuladora municipal do Programa Alfabetiza Juntos SP, professora Matilde Forti, o seminário representa um momento fundamental na trajetória formativa da rede municipal de ensino. “É um espaço de compartilhamento de experiências, de escuta qualificada e de valorização das ações pedagógicas realizadas nas escolas, fortalecendo o trabalho coletivo e a melhoria contínua da educação”, destacou.



“Essa conquista é resultado do trabalho comprometido de nossas equipes escolares, do investimento contínuo na formação dos profissionais e da adoção de práticas pedagógicas que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, fortalecendo a alfabetização e a numeracia desde os primeiros anos”, afirmou a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva.



O Programa Alfabetiza Juntos SP tem como objetivo apoiar os municípios na garantia da alfabetização das crianças na idade adequada, promovendo ações integradas, formação continuada e o compartilhamento de boas práticas educacionais em todo o Estado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP