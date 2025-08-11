Santa Bárbara d’Oeste apresenta a menor taxa de desemprego da RMC (Região Metropolitana de Campinas) entre as cidades com mais de 100 mil habitantes de acordo com estudo divulgado pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas). Conforme dados relacionados a junho, Santa Bárbara apresenta taxa de desemprego na ordem de 4,49% – taxa inferior às médias da região, do Estado de São Paulo e do Brasil.

No âmbito da geração de empregos, segundo dados oficiais do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Santa Bárbara registrou 907 empregos gerados durante o primeiro semestre de 2025. Os dados levam em consideração empregos gerados nos segmentos de indústria, comércio, construção, serviços, entre outros.

“Santa Bárbara d’Oeste apresenta a menor taxa de desemprego em um cenário extremamente competitivo, que é o da RMC. A Região Metropolitana de Campinas é desenvolvida, com o segundo maior PIB do Estado de São Paulo e a nossa cidade apresenta uma posição de destaque neste cenário”, analisou o prefeito Rafael Piovezan.

“A geração de emprego nasce das oportunidades que o Município oferece à iniciativa privada, em variados segmentos. Com planejamento e muito trabalho, Santa Bárbara d’Oeste avançou e oferece hoje uma base fundamental para o desenvolvimento econômico e social, com redes robustas de Saúde, Educação, melhores índices da história em Segurança Pública, Saneamento referência, ampla capacidade hídrica – inclusive em expansão -, além de 100% de esgoto tratado”, concluiu o prefeito.