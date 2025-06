“Operação São Paulo Sem Fogo 2025”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste deu início, no mês de maio, à “Operação São Paulo Sem Fogo 2025″, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.667, de 15 de maio de 2025. A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, por meio da Divisão de Defesa Civil, e se estende até 30 de setembro — período marcado por baixa umidade relativa do ar, quedas bruscas de temperatura, redução da vazão dos mananciais e aumento significativo na incidência de incêndios em áreas com cobertura vegetal.

O decreto também institui o Comitê Gestor da Operação, composto por representantes das secretarias municipais de Segurança, Trânsito e Defesa Civil; Obras e Serviços; Promoção Social; Meio Ambiente; Saúde; Governo; Planejamento; Desenvolvimento Econômico; Educação; Fazenda; Administração; Justiça e Relações Institucionais, além do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Durante este período crítico, a Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas, como o aumento da ingestão de líquidos, frutas e vegetais para evitar a desidratação, o uso consciente de água e energia elétrica, bem como cuidados com o descarte de cigarros acesos, soltura de balões e a prática de queimadas.

A operação atua conforme três níveis de criticidade da Umidade Relativa do Ar (URA):

• Estado de Atenção: URA entre 20% e 30% – emissão de alertas e realização de vistorias preventivas;

• Estado de Alerta: URA entre 12% e 20% – intensificação das ações de monitoramento e alerta à população;

• Estado de Emergência: URA abaixo de 12% – ativação do plano de contingência e mobilização de equipes especializadas.

A “Operação São Paulo Sem Fogo” é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios, voltada à prevenção, controle e combate a incêndios florestais e queimadas. A operação é estruturada em fases — verde, amarela e vermelha — e contempla ações integradas de monitoramento, educação ambiental, fiscalização e resposta emergencial.

Em caso de ocorrência de incêndios, os munícipes podem acionar a Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste pelos telefones 199 (atendimento 24 horas) ou (19) 3454-3075 (de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas). A Defesa Civil está localizada na Rua Graça Martins, nº 464, Centro.

Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP