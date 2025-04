A partir desta quinta-feira, 1º de maio, São Paulo inicia a terceira Campanha de Atualização de Rebanhos, medida obrigatória após o fim da vacinação contra a febre aftosa. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado, reforça a importância da participação dos produtores rurais do Município.

Todos os proprietários de animais devem declarar seus rebanhos no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) até o dia 7 de junho. A obrigação abrange não apenas bovídeos (bovinos e bubalinos), mas também equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes, outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e bicho-da-seda.

O produtor que não realizar a atualização dentro do prazo ficará impedido de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) para a espécie não declarada, conforme alerta a Defesa Agropecuária.

A declaração pode ser feita de três formas:

– Diretamente no sistema GEDAVE;

– Presencialmente, em uma Unidade da Defesa Agropecuária;

– Ou enviando o formulário preenchido, disponível no link (clique aqui), para o e-mail da regional responsável.

A atualização de rebanhos é fundamental para que a Defesa Agropecuária possa monitorar a sanidade dos animais paulistas, garantindo maior agilidade no controle de eventuais surtos de doenças que podem impactar economicamente os produtores.

A Prefeitura de Santa Bárbara orienta os produtores a não deixarem para a última hora e manterem seus cadastros atualizados, colaborando para a proteção e o desenvolvimento do setor agropecuário.

Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura ou a unidade regional da Defesa Agropecuária.