A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizará, no dia 2 de março, Audiência Pública sobre o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município. O encontro ocorrerá a partir das 18 horas, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, localizado na Avenida Monte Castelo, nº 1.000, no Jardim Primavera.
A iniciativa atende aos preceitos legais da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010). A audiência será aberta ao público e contará com transmissão pela Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz.