A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, realiza no dia 11 de novembro o 1º Feirão de Empregos, reunindo mais de 600 oportunidades de trabalho em mais de 20 empresas de diversos segmentos. O evento ocorre das 9h às 13h, na Casa do Trabalhador, localizada no Villa Multimall.

Durante a feira, haverá também um mutirão de vagas, com participação de empresas que realizarão processos seletivos e entrevistas no local. Entre elas estão Drogaria Tododia, Zaraplast e Canatiba, que intensificarão as contratações de novos colaboradores. Também haverá oportunidades para cursos de qualificação oferecidos pelo SENAI.

As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com vagas para ajudante de produção, motorista carreteiro, montador, operador de munck, encarregado de montagem, costureiras, atendente, auxiliar de alimentação, auxiliar de depósito, operador de empilhadeira, operador de produção, vigilante, repositor, operador de caixa, estagiários e aprendizes, entre outras funções.

Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado e documentos pessoais em mãos. Não é necessário agendamento prévio.

Participam do Feirão as empresas:



Atacadão

Canatiba Têxtil

CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)

Covolan Indústria Têxtil

De Panes Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios

Drogaria Tododia

Havan

Metalmasa

Mundial Center Motos

People Serviços Temporários

Petz

Protdesc do Brasil

RCA Produtos e Serviços

Rodosnack Sul Lanchonete e Restaurante

Sporos Telecom

Starplásticos Comercial (Rafstar)

Supermercados Crema

Supermercados Pague Menos

Supermercados São Vicente

Verzani e Sandrini

Zaraplast

A feira tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores, ampliando o acesso da população às vagas de emprego e fortalecendo o desenvolvimento econômico do município.

A Casa do Trabalhador fica na Rua do Ósmio, 975, no Jardim Mollon, nas dependências do Villa Multimall. Mais informações pelo telefone (19) 3499-1116.