A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, com ações constantes de nebulização em diversas regiões da cidade. Neste ano, a aplicação de inseticida – uma das medidas para interromper a transmissão da doença – foi feita em 40 mil imóveis de 46 bairros.

A nebulização para controle de mosquitos adultos, também conhecida como fumacê, é realizada com equipamentos costais de casa em casa e veiculares. O método tem como objetivo eliminar fêmeas do mosquito que possam estar infectadas com o vírus da dengue, atuando diretamente na redução dos casos.

Durante o período, 10.301 imóveis foram atendidos com nebulização costal em áreas com transmissão confirmada, e 31.275 imóveis receberam a aplicação veicular, abrangendo 46 bairros. Entre as regiões contempladas estão o Jardim Esmeralda, Cidade Nova II, Inocoop, Mollon, Vila Rica, Parque Planalto, Vila Linópolis, Jardim Europa IV, Jardim Santa Fé e São Joaquim, entre outros.

A eficácia da nebulização depende da colaboração da população. É essencial que os moradores deixem portas e janelas abertas no momento da aplicação, além de evitarem barreiras físicas como cortinas e móveis que possam impedir a ação do inseticida.

Além da ação contra os mosquitos adultos, o trabalho também inclui o controle biológico de larvas com biolarvicidas, utilizado em locais de difícil acesso ou onde não é possível remover recipientes com água parada.

Orientações

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a participação da população é essencial e incentiva a receber os agentes de controle de endemias, que orientam sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Prevenção

Além das ações realizadas pela Prefeitura, é fundamental que o cidadão tenha alguns cuidados para evitar a proliferação do mosquito, sendo dever de todos eliminar os criadouros. Confira algumas medidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Para mais informações sobre as ações e serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim.