Com entrada gratuita, o Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste chega à sua 27ª edição e terá início nesta terça-feira (31), com apresentações que seguem até o dia 5 de abril, sempre às 20 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. A recomendação para o público é que chegue com antecedência para garantir um bom lugar nas arquibancadas.

Os portões de acesso serão abertos diariamente às 18 horas. Em caso de chuva durante a encenação, a organização poderá interromper a apresentação por questões de segurança, conduzindo o público de forma adequada.

“Quero convidar todos vocês para viverem um momento especial em Santa Bárbara d’Oeste. Neste ano, trazemos um novo olhar inspirado em São Cristóvão, com a proposta do caminhante — uma história que nos convida à reflexão sobre fé, propósito e transformação. É uma experiência emocionante, preparada com muito carinho por todos os envolvidos. Esperamos vocês para viver essa grande história conosco”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

Dramaturgia

Nesta edição, o espetáculo adota como eixo narrativo a chamada “série do caminhante”, inspirada na lenda de São Cristóvão. A proposta é apresentar a trajetória de um peregrino em busca da verdade, que, ao longo de sua jornada, encontra diferentes personagens até vivenciar o momento em que carrega uma criança através de um rio e descobre tratar-se de Jesus Cristo.

De acordo com o diretor artístico, Otávio Delaneza, a escolha do tema amplia a leitura tradicional da encenação. “Neste ano, trabalhamos com a ideia do caminhante, do peregrino que está em busca de sentido. São Cristóvão representa essa jornada, mas também fazemos uma conexão com outros caminhantes, como o próprio Jesus, criando uma narrativa que dialoga com diferentes trajetórias dentro do espetáculo”, destacou.

O conceito também orientou a criação do cartaz, que busca traduzir visualmente essa ideia de caminhada, travessia e busca. A proposta inclui referências à figura do andarilho, do romeiro e daqueles que percorrem caminhos em busca de fé, transformação ou respostas para a vida. Outro elemento importante presente tanto na encenação quanto na concepção visual é a flor, símbolo de renovação e esperança. No espetáculo, o cajado de Cristóvão floresce ao final, marcando um momento de transformação que também inspira a identidade desta edição.

Segundo Delaneza, esses elementos foram pensados para fortalecer a mensagem proposta ao público. “A ideia é fazer uma alusão a esse caminhar, a esse movimento de busca que todos vivem. O cartaz traz elementos como Cristóvão, a criança, a presença de Jesus e a flor, que simboliza essa transformação, ajudando a comunicar o espírito do espetáculo”, explicou.

A edição 2026 do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio de Supermercados Pague Menos e TRBR, apoio de Tivoli Shopping, Cristiantex Magazine, SOS Telecom e Jardim Di Napoli Residenziale, media partner EPTV e TV TodoDia, e gestão cultural da Amigos da Cultura Barbarense – Associação Social e Artística.

Exposição

Como parte da programação, o público poderá conferir a partir de terça-feira (31) a mostra fotográfica “A Paixão em Cenas”, com registros marcantes da edição de 2025, no Complexo Usina Santa Bárbara durante os dias de espetáculo – após período no Tivoli Shopping.

Após o encerramento das apresentações, a mostra será levada ao Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”, onde ficará aberta ao público de 8 de abril a 8 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

As fotografias são assinadas por André Luiz de Moraes, Isabelly Cardoso, José Luis Peres, José Roberto Bueno, Larissa Melo, Luis Eduardo Deffanti, Marcel Carloni, Natália Chaves, Rogério de Lima, Rudi Silva, Thiago Janoni e Thiago Oliveira.

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins.

Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Estacionamento gratuito

O estacionamento é gratuito e nas ruas Aristeo Carlos Pereira, em frente ao Complexo Usina, e Maria Luzia Petrini Margato. A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste informa que cobrança de estacionamento é um ato indevido e não foi organizada pelo Espetáculo Via Crucis. Queixas podem ser registradas no 190 da Polícia Militar ou ao procurar por agentes da Guarda Civil Municipal – que realizarão serviço de ronda pelo bairro e nos arredores do recinto do evento. Vale ressaltar que a organização do Espetáculo Via Crucis não compactua com esta prática.

Pessoas com deficiência/cadeirantes

Além das vagas preferenciais no estacionamento para pessoas com deficiência, o Espetáculo contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em espaço reservado em frente à arena, além das sessões da encenação em libras e audiodescrição. A estrutura do Complexo Usina conta com banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes.

Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Transporte por aplicativo/Táxi

Aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela entrada B via SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins) no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Ônibus e vans

As caravanas e excursões também deverão acessar o espaço pela entrada B via SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins) no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Segurança

O evento é equipado com catraca e câmeras, além de amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar.

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo Ziplock, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas, atendendo a Lei Municipal nº 3191/2010.

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Por fim, não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

Serviço:

Espetáculo Via Crucis • 27ª edição

De 31 de março a 5 de abril, sempre às 20 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Entrada gratuita

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