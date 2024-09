Santa Bárbara recebe Festival do Café este fim de semana

Em uma celebração à bebida mais querida do Brasil, o Tivoli Shopping será palco nos dias 21 e 22 de setembro do Festival do Café do Circuito das Águas Paulista.

Realizado em parceria com a Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista (ACECAP), o evento é uma oportunidade de conhecer e valorizar os cafés especiais produzidos na região neste sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h. A visitação ao evento é gratuita e aberta ao público.

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, além de ocupar o segundo lugar no ranking dos países que mais consomem a bebida, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Com uma produção que alcança excelência e volumes expressivos, o café brasileiro tem conquistado paladares internacionais e se destaca no cenário mundial. Além disso, o consumo per capita no Brasil é um dos mais altos, o que reforça o carinho do brasileiro pela bebida.

Além de ressaltar a importância da bebida para o país, o Festival do Café busca valorizar os produtores do Circuito das Águas, que têm ganhado destaque com suas técnicas de cultivo e processamento, que elevou a reputação da região como uma das principais produtoras de cafés especiais do Brasil.

Entre os diferenciais dos cafés produzidos na região está o fato de possuírem características únicas como a doçura extra, que brinca com a ideia de que o café “já foi adoçado no pé”.

“O Festival do Café do Circuito das Águas Paulista está com uma versão compacta e itinerante do evento que ocorre anualmente em Serra Negra e apresenta para o interior paulista os cafés pontuados da nossa região”, explica a presidente da ACECAP, Silvia Fonte.

“Muitos dos cafés produzidos nessa região são reconhecidos e premiados em competições nacionais e internacionais, e ficamos muito felizes em proporcionar que moradores de nossa região possam apreciá-los nesse evento inédito”, afirma a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Café e derivados no Festival

Além dos deliciosos cafés especiais, o evento oferecerá uma experiência completa para o público que poderá degustar, também, diversos derivados do café, como geleias, brigadeiros, molhos barbecue com café e utensílios para o preparo da bebida em casa.

Tudo isso em um ambiente que incentiva a interação direta entre os consumidores e os produtores, proporcionando uma experiência rica e educativa sobre o universo dos cafés. “A realização de um evento como esse aqui no Tivoli reforça nosso compromisso em oferecer experiências diferenciadas e relevantes para o público. O café é parte essencial da cultura brasileira, e trazer essa celebração aos cafés especiais produzidos na nossa região é uma forma de valorizar os produtores locais e conectar os consumidores a produtos de qualidade”, complementa Paula.

A 4ª Onda: evolução dos cafés especiais

O Festival do Café do Circuito das Águas Paulista também visa conscientizar o público sobre a importância de um consumo mais sofisticado da bebida, alinhado ao movimento da quarta onda do café.

Nesta nova fase, a apreciação pela bebida vai além do simples consumo diário, envolvendo uma valorização da qualidade, da origem e do preparo do café. O evento também destaca a busca pela Indicação Geográfica (IG) do café da região, que reforçará ainda mais a notoriedade do Circuito das Águas Paulista como referência na produção de cafés especiais.

