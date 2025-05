A Praça da Migração, no Jardim Pérola, será novamente palco de um dos eventos mais saborosos do ano. Neste sábado (10) e domingo (11), das 16 às 22 horas, acontecerá mais uma edição do Festival Gastronômico – Comida de Rua 2025 de Santa Bárbara d’Oeste. O evento reunirá quatro shows de diversos gêneros, diversidade gastronômica e valorização de empreendimentos locais e regionais.

A edição 2025 tem realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Conselho Municipal de Turismo (Comtur), patrocínio da Cervejaria 3 Américas, apoio do Higa Atacado e media partner Zé FM.

Além da variedade de pratos oferecidos por 19 empreendimentos gastronômicos, no sábado (10), a partir das 17 horas, a banda Single Pop sobe ao palco com sucessos do pop nacional e internacional, seguida às 20 horas pela banda Old Hunters, com clássicos do rock. Já no domingo (11), a animação começa às 17 horas com Samba do Negro Silva, e encerra com roda de samba do Projeto Samb’Ajuda, às 20 horas.

Com vasto cardápio, conforme lista abaixo, nesta edição os empreendimentos gastronômicos participantes são: Trattoria Il Volo, Delícias da Baiana, Brediks Spettos, Lius Cafe e Cia, Espetos Brasil, Ice Lu Geladinhos Gourmet, Padaria Dona Vitória, Bang Food Truck, Feltrinas Churros, Churros da Mamãe, Pão com Linguiça do Mineiro, Pasconitta Churros, Feltrin Burger, House Açaí, Pastel Poko Loko, Casa do Espetinho Truck, Dr Chapa, Lancholet e Luz Gastronomia.

O evento busca não apenas destacar os empreendimentos locais, mas também incluir negócios da Região Turística Bem Viver, que engloba os municípios de Americana, Campinas, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré.

Todos os estabelecimentos foram selecionados por meio de Edital de Chamamento Público, com avaliação da Comissão Técnica do Festival, composta por representantes do Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

Serviço:

Festival Gastronômico – Comida de Rua 2025

Dias 10 e 11 de maio, das 16 às 22 horas

Local: Praça da Migração | Avenida da Indústria, s/nº, Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste

Programação musical:

Sábado (10)

17h – Single Pop

20h – Old Hunters

Domingo (11)

17h – Samba do Negro Silva

20h – Projeto Samb’Ajuda

Entrada gratuita