O humorista Renato Albani estará em Santa Bárbara d´Oeste com o show de stand-up “A Ignorância é uma Dádiva” na quinta-feira, dia 14, no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, nº 61, Centro) em duas sessões, às 20h (extra) e às 22h. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e podem ser adquiridos na bilheteria e no site https://ingressodigital.com.
A classificação etária é de 16 anos. Neste show, considerado pelo humorista como “o melhor texto de sua trajetória artística”, ele compartilha suas reflexões sobre amadurecimento, redes sociais e a vida moderna, com o olhar crítico e bem-humorado que o consagrou.
“A nossa geração é a última que não cresceu com redes sociais… que ainda lembrava de viver. Nesse show, falo sobre como a internet deu poder para uns fazerem tudo — e para outros, nada”, comenta Albani. Ele ainda brinca: “Na minha época, o bullying era mais leve. Você tinha que sacanear alguém cara a cara, então existia um certo pudor, um respeito”.
Além de dezenas de cidades brasileiras, a turnê também desembarca na Europa com apresentações marcadas em Braga, Águeda, Guimarães, Porto, Leiria, Coimbra, Santarém, Albufeira e Lisboa, em Portugal, além de Dublin, na Irlanda. Fora dos palcos, o humorista também se destaca nas plataformas digitais. Seu especial mais recente, “Assim Caminha a Humanidade”, lançado gratuitamente no YouTube, já ultrapassa 2,2 milhões de visualizações.