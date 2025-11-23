A Rede Municipal de Educação de Santa Bárbara d’Oeste realizou, no dia 13 de novembro, o Dia A da Alfabetização, uma grande mobilização que integra o programa estadual “Alfabetiza Juntos”. A iniciativa teve como foco preparar os estudantes, especialmente os do 2º ano do Ensino Fundamental, para a aplicação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), realizado nesta semana.

Com atenção especial ao bem-estar e à preparação emocional das crianças que participariam pela primeira vez de uma avaliação externa, as escolas da Rede Municipal organizaram atividades diversificadas e envolventes para fortalecer a motivação, a confiança e o prazer pela leitura e escrita.

Entre as ações desenvolvidas, destacaram-se gincanas entre os alunos do 2º ano, incentivando o trabalho em equipe e o raciocínio; rodas de conversa, para compartilhar sentimentos e reduzir a ansiedade sobre a avaliação; caça aos bilhetes e produção de bilhetes, estimulando leitura, escrita e interação; rodas de leitura, com textos selecionados para desenvolver a fluência e a compreensão; dinâmica de relaxamento “flor e vela”, criada para promover concentração e equilíbrio emocional; escrita de cartas de incentivo para os alunos do 2º ano, fortalecendo vínculos e autoestima; e produção de murais de incentivo, valorizando conquistas e reforçando mensagens positivas.

As atividades lúdicas e acolhedoras foram pensadas para diminuir receios, estimular o engajamento e transformar o momento de preparação em uma experiência prazerosa para os estudantes.

“A Secretaria de Educação destaca e agradece o empenho das equipes escolares de ADIs, CIEPs e EMEFEIs. A mobilização realizada pelas escolas demonstra, mais uma vez, o compromisso e a competência de nossas equipes, que acolhem, preparam e inspiram nossos estudantes com dedicação exemplar”, comentou a secretária municipal de Educação Tânia Mara.