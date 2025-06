As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses, seguem intensificadas em várias frentes em Santa Bárbara d’Oeste. Como parte das atividades permanentes de combate ao vetor, o Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ) já realizou, nesse ano, 461 visitas em imóveis especiais e pontos estratégicos do Município.

A Prefeitura reforça que o trabalho ininterrupto é fundamental, mesmo com a queda de temperatura verificada nos últimos dias e a proximidade do inverno. É importante lembrar que o mosquito não desaparece no frio e que apenas reduz sua atividade. Por esse motivo, os cuidados devem continuar o ano todo, sendo a eliminação dos criadouros a forma mais eficaz de impedir a proliferação do vetor da dengue e de outras doenças.

Desde o início do ano foram realizadas 135 visitas a imóveis especiais, como escolas, unidades de saúde, creches, instituições públicas e empresas. Nesses locais, foram encontrados 168 recipientes com água parada, sendo que 10 deles apresentavam larvas do mosquito. A presença de criadouros em locais de grande circulação de pessoas representa um risco elevado de disseminação das doenças.

Já nas 326 visitas em pontos estratégicos, que incluem borracharias, ferros-velhos, floriculturas, oficinas, cemitérios e depósitos de recicláveis, as equipes identificaram 4.798 recipientes com água, dos quais 39 continham larvas do Aedes aegypti. Estes locais, por sua natureza, são acompanhados quinzenalmente ao longo do ano, devido ao alto potencial de proliferação do vetor.

Durante as inspeções, as equipes do DVZ realizam a eliminação de criadouros, aplicação de larvicida, orientações aos responsáveis pelos estabelecimentos e, quando necessário, ações de nebulização. As visitas a imóveis especiais e pontos estratégicos complementam as ações realizadas em residências e fazem parte de uma estratégia integrada de prevenção, vigilância e controle das arboviroses.

Orientações

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a participação da população é essencial e incentiva a receber os agentes de controle de endemias, que orientam sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

As orientações para a população são simples e podem salvar vidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Sintomas

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Para mais informações sobre as ações e serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim.