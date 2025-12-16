O SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) de Santa Bárbara d’Oeste registrou mais de 24 mil atendimentos e procedimentos em 2025. Responsável por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças, prestadas em ambiente domiciliar humanizado às pessoas que necessitam de um acompanhamento especial, o setor atende atualmente 57 pacientes, por meio de uma equipe multidisciplinar.

No decorrer do ano, até o momento, foram realizadas 1.780 consultas médicas, 16.432 atendimentos e procedimentos de enfermagem, 3.108 atendimentos com fisioterapeuta, 1.792 com nutricionista e 1.244 com serviço social. Por meio dessa assistência, é possível reduzir o número e tempo de internação, sempre que possível, além de garantir um maior acolhimento, permitindo autonomia quanto aos cuidados necessários e, consequentemente, melhorando a rotina diária do paciente e dos seus cuidadores.

Dentre os serviços realizados pela equipe multiprofissional estão curativos, coletas para exame laboratorial, aferições de sinais vitais, aplicações de vacinas, atendimentos de demanda espontânea e administrações de medicações injetáveis, entre outros.

O setor está situado à Rua Maria Tereza Guardiano Ribeiro, 900, no Jardim Dona Regina (entrada lateral), em prédio anexo à UBS (Unidade Básica de Saúde) “Rubens Ribeiro”. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30. Os telefones para informações são (19) 3454.3208 e 3454.3948.