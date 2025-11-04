O Município de Santa Bárbara d’Oeste registrou a criação de mais 173 empregos com carteira assinada durante o mês de setembro de acordo com dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), estudo vinculado ao Governo Federal. Os dados vão ao encontro de estudos que apontam Santa Bárbara no patamar do pleno emprego.

Desde 2021, ano em que se iniciou a gestão do prefeito Rafael Piovezan, Santa Bárbara d’Oeste registra a criação de mais de 10 mil empregos formais – sendo 1.294 destes em 2025. A taxa de desemprego do Município, conforme a última estimativa divulgada pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas), é de 4,3% – menor índice entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, inferior às médias da região, do Estado de São Paulo e do Brasil.