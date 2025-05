O Santa Bárbara Rock Fest 2025 já demonstra sua força na cena musical independente. Até o momento, 202 bandas e artistas de diversas regiões do Brasil já se inscreveram para participar do Maior Festival de Rock de bandas independentes. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (30) pelo site oficial rockfestsbo.com.

O festival tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta edição o Santa Bárbara Rock Fest 2025 contará com os headliners Krisiun e Massacration no dia 22 de agosto, sexta-feira; Tihuana e Titãs no dia 23 de agosto, sábado; e no dia 24 de agosto, no domingo, Dead Fish e Jota Quest encerram o festival com shows históricos.

A inscrição não garante a participação automática no festival, mas permite que os candidatos ingressem na próxima fase do processo seletivo, que será conduzido por representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Política Cultural, por meio da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização).

Voltado para bandas e músicos de todos os estilos do rock — autorais, independentes ou covers (desde que interpretem exclusivamente um único artista ou banda conhecida) —, o Santa Bárbara Rock Fest está aberto a participantes de todo o Brasil. O processo de curadoria levará em consideração critérios como proporcionalidade regional, apelo popular, estilo musical, viabilidade técnica e demandas específicas do festival, sem necessidade de justificativas públicas das escolhas.

Diversidade

A diversidade já marca presença nas inscrições. Do total, 94% são bandas do estado de São Paulo, com destaque para 34 da capital, 26 de Santa Bárbara d’Oeste, cidade-sede do evento, 21 de Campinas, 14 de Americana e 12 de Jundiaí. Também há representantes de cidades como Araras, Limeira, Piracicaba e São Bernardo do Campo, além de grupos vindos de Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Um dado que chama atenção é que 73% dos inscritos nunca participaram do festival, o que reforça o papel do Rock Fest como vitrine para novos talentos. A maioria dos grupos é composta por quatro integrantes (51%) ou cinco (29%), com atuação desde 2019 ou antes. Ao mesmo tempo, nota-se uma presença significativa de formações mais recentes, especialmente após 2020, indicando renovação e vitalidade da cena.

No que diz respeito ao estilo musical, até o momento, predominam o pop rock (21%), seguido por heavy metal (15%), classic rock (14%) e hard rock (13%), refletindo a riqueza e pluralidade das vertentes do gênero. Em relação ao repertório, 33% das bandas apresentam músicas autorais, enquanto 30% mesclam composições próprias com clássicos do rock.

Os artistas e bandas selecionados serão comunicados oficialmente até o dia 20 de junho de 2025, por e-mail. A convocação incluirá informações sobre a data e o local da apresentação, tempo de show, ajuda de custo e demais orientações.

As apresentações ocorrerão em ambientes abertos e/ou fechados, com toda a infraestrutura técnica fornecida pela organização, incluindo som, iluminação, palco e camarim. A organização destaca ainda que os artistas deverão estar disponíveis para se adaptar aos dias e horários definidos pela produção do evento.

O Regulamento completo pode ser acessado no site rockfestsbo.com. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464.9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Evento

Nos palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Cidade do Rock”, o Maior Festival de Rock independente do interior paulista tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste. Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar e Denso, apoio do Tivoli Shopping, Unimed Santa Bárbara Americana e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, Grupo Liberal e FM Gold 94.7 e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.