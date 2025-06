Santa Bárbara Rock Fest 2025

A nova cara do Santa Bárbara Rock Fest 2025 tem nome, rosto e atitude — e leva a assinatura do artista visual Ayran Roque. Estudante de Design Digital na Faculdade Méliès e estagiário de Comunicação Visual da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Ayran foi o responsável por desenvolver a identidade visual do Maior Festival de Rock de bandas independentes, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

Inspirado na pluralidade do rock e no espírito livre do Santa Bárbara Rock Fest 2025, Ayran desenvolveu três personagens principais que simbolizam os subgêneros: metal, punk e glam. Com estética retrô e tons terrosos, os personagens representam não só estilos musicais, mas também comportamentos, visuais e a diversidade do público que frequenta o evento.

“Tendo o rock como um gênero muito diverso, eu acreditei que seria interessante me debruçar na criação de três personagens, cada um representando subgêneros do rock como pilares da cultura roqueira: metal, como resgate ao clássico; o glam, como a personificação do espetáculo nascido no gênero; e o punk, como movimento revolucionário roqueiro”, explicou Ayran. “É uma homenagem à diversidade do rock como arte, e não apenas como música”, complementou.

A construção dos personagens foi um processo cuidadoso e detalhista. Ayran usou técnicas mistas de ilustração, como pintura digital, retícula e hachura, para alcançar um estilo exclusivo. “Depois disso, parti para a escolha da paleta de cores, onde optei por tonalidades quentes, fortes e retrôs. Seguindo uma identidade que viaja por tons em vermelho, azul, amarelo e roxo. Desde o princípio, minha prioridade era dar personalidade aos personagens, onde cada um pudesse representar o seu subgênero apenas pelo olhar. Todo projeto artístico demanda muita pesquisa e produção para um bom resultado, e no fim todo o esforço compensa”, contou Ayran.

Entre as inspirações para o projeto estão produções como Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e Arcane, que influenciaram o estilo visual dos personagens. Nas referências musicais, nomes como Rita Lee, David Bowie, Estelar, Ramones, The Beatles, Prince, Michael Jackson e Cynthia Erivo ajudaram a compor a identidade dos personagens que traduzem visualmente a essência do rock.

De acordo com o artista, a estética do festival dialoga diretamente com o público-alvo: paixão pelo rock, valorização da cultura alternativa e independente, estilo marcante e uma forte ligação com a história do gênero. A ambientação visual traz elementos icônicos da cidade e do próprio festival, como a roda gigante e o galpão da Usina, inseridos nas ilustrações como parte da narrativa visual. “Esses elementos têm sido essenciais para construir a ambientação fiel da comunicação do evento, ajudando a reforçar o senso de pertencimento local e emocional. É uma marca que não apenas comunica, mas conversa com quem vive o festival e ama o rock”, afirmou.

Currículo

Com experiência em motion 2D e modelagem 3D, Ayran Roque trabalha como freelancer nas áreas de design e ilustração digital. Ao longo de sua trajetória, o ilustrador e motion designer já foi premiado em salões importantes, como o Salão Internacional de Humor de Piracicaba (1º lugar em 2019 e 3º lugar em 2017) e o Salão de Artes Plásticas do IBAI (Instituto Brasileiro de Artes Integradas).

Como destaque, fez parte da equipe de comunicação da Festa do Peão de Americana, onde desenvolveu a identidade visual e produziu peças gráficas para a edição 2025 do evento e também criou materiais para FAM (Faculdade de Americana) e Welcome Center, além de desenvolver trabalhos acadêmicos de ilustração, motion design e design de interface para os projetos “Caipirinhas Maimai”, “Banco Monify”, “Projeto Vulcão” e “Correio do Desconhecido”.

Evento

Nos palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Cidade do Rock”, o Maior Festival de Rock independente do interior paulista tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste.

Nesta edição o Santa Bárbara Rock Fest contará com os headliners Krisiun e Massacration no dia 22 de agosto, sexta-feira; Tihuana e Titãs no dia 23 de agosto, sábado; e no dia 24 de agosto, no domingo, Dead Fish e Jota Quest encerram o festival com shows históricos.

Edição

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7 e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

