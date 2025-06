Santa Bárbara Rock Fest 2025 atrai 300 bandas de todo o Brasil e reforça status de “Capital do Rock”

O Santa Bárbara Rock Fest já demonstra sua força antes mesmo de abrir o palco da edição 2025. Com 300 bandas inscritas, o festival reforça sua importância nacional como um dos principais eventos de rock independente do Brasil e fortalece o título da cidade como “Capital do Rock”.

O festival tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta edição o Santa Bárbara Rock Fest 2025 contará com os headliners Krisiun e Massacration no dia 22 de agosto, sexta-feira; Tihuana e Titãs no dia 23 de agosto, sábado; e no dia 24 de agosto, no domingo, Dead Fish e Jota Quest encerram o festival com shows históricos.

A maioria das inscrições vem do estado de São Paulo (92%), com destaque para cidades como São Paulo (capital), Santa Bárbara d’Oeste, Campinas, Americana e Piracicaba. No entanto, o festival também atraiu bandas de Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



O estilo mais comum entre os inscritos é o pop rock, representando 22% das bandas. Em seguida vêm heavy metal e classic rock, com 13% cada. Outros gêneros como hard rock, grunge, blues rock, rock progressivo e até rockabilly também marcam presença, refletindo a amplitude sonora do festival.

Quanto ao repertório, 33% das bandas apresentam composições autorais, enquanto 31% mesclam músicas próprias com clássicos de grandes nomes do rock. Bandas covers e tributos também garantiram espaço, com 19% dos inscritos interpretando exclusivamente um artista ou banda conhecida.

Mais da metade das bandas são quartetos (51%), seguidas por formações com cinco integrantes (27%). A experiência varia: cerca de 9% das bandas atuam desde 2023, mas há nomes na disputa com trajetória iniciada ainda em 2005, 2007 e até 2006.

Apesar da maioria (73%) nunca ter tocado no evento, 27% das bandas já subiram ao palco do Santa Bárbara Rock Fest em edições passadas, especialmente em 2022, 2023 e 2024 – mostrando o a fidelização gerada pelo evento.

“Com esses números, o Santa Bárbara Rock Fest consolida-se não apenas como uma vitrine para artistas autorais e independentes, mas também como um dos mais importantes fomentadores da cultura rock no interior paulista. Bandas com até 19 anos de trajetória e outras iniciando em 2024 se inscreveram, mostrando a mistura entre tradição e renovação no line-up”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Vale lembrar que a inscrição não garante a participação automática no festival, mas permite que os candidatos ingressem na próxima fase do processo seletivo, que será conduzido por representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Política Cultural, por meio da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização).

Os artistas e bandas selecionados serão comunicados oficialmente até o dia 20 de junho de 2025, por e-mail. A convocação incluirá informações sobre a data e o local da apresentação, tempo de show, ajuda de custo e demais orientações.

O Regulamento completo pode ser acessado no site rockfestsbo.com. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464.9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Evento

Nos palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Cidade do Rock”, o Maior Festival de Rock independente do interior paulista tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste. Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar e Denso, apoio do Tivoli Shopping, Unimed Santa Bárbara Americana e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, Grupo Liberal e FM Gold 94.7 e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

