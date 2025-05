O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta segunda-feira (19), em coletiva à imprensa, no restaurante Cão Véio, as atrações principais do Santa Bárbara Rock Fest 2025. Krisiun e Massacration sobem ao palco no dia 22 de agosto, sexta-feira; no dia 23 de agosto, sábado, Tihuana e Titãs prometem agitar o público; e no dia 24 de agosto, no domingo, Dead Fish e Jota Quest encerram o festival com shows históricos.

Nos palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Cidade do Rock”, o Maior Festival de Rock independente do interior paulista tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste. Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

“Montamos a programação do Rock Fest com muito cuidado, ouvindo o público durante o evento e nas redes sociais. Cada atração foi escolhida pensando em representar diferentes vertentes do rock, do mais pesado ao pop rock. É um orgulho anunciar nomes tão pedidos, como Titãs, Jota Quest, Massacration e Krisiun. A expectativa é repetir ou até superar o público de 90 mil pessoas do ano passado, caso o clima colabore. Teremos novamente a roda gigante e outras surpresas pensadas para oferecer mais experiências ao público. O festival cresce a cada edição, e nosso compromisso é seguir aprimorando para entregar cultura, entretenimento e boa música para Santa Bárbara d’Oeste e toda a região”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar e Denso, apoio do Tivoli Shopping, Unimed Santa Bárbara Americana e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, Grupo Liberal e FM Gold 94.7 e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

“O Santa Bárbara Rock Fest é sempre um desafio, especialmente por sua diversidade de estilos e bandas. Buscamos montar um line-up que agrade todas as tribos do rock, com atrações consagradas como Jota Quest, Titãs, Massacration, Dead Fish e Krisiun e a turnê comemorativa de 25 anos do Tihuana, que escolheu Santa Bárbara d’Oeste como uma das cidades da tour. O festival se consolida como um dos grandes do país, não só pela música, mas também pela proposta multicultural, com espaço para a economia criativa, artes visuais e experiências imersivas. Nesta edição, a identidade visual é assinada pelo artista Ayran, trazendo uma nova estética inspirada nos gêneros do rock. Teremos novidades em ativações, cenografia e experiências que prometem surpreender e fazer o público querer voltar mais de uma vez”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Na edição de 2024, o Santa Bárbara Rock Fest contou com a participação de grandes nomes como Pitty, Fresno, Sepultura, Gloria, Raimundos e Viper. Desde a sua primeira edição, já passaram pelo palco do Santa Bárbara Rock Fest bandas e artistas como Ultraje a Rigor, Ira!, Titãs, Camisa de Vênus, Frejat, Plebe Rude, T.R.E.N, Di Ferrero, Maneva, Nenhum de Nós, Ratos de Porão, Sepultura, Crypta, CPM22, Supercombo, Biquini, Detonautas e Os Paralamas do Sucesso.

Inscrições para artistas e bandas

As inscrições para artistas e bandas interessadas em participar do Santa Bárbara Rock Fest estarão abertas a partir desta quarta-feira (21) no site oficial do evento: rockfestsbo.com. É importante lembrar que a inscrição não garante a participação no festival, mas habilita o candidato a avançar para a etapa seguinte do processo seletivo.

O período de inscrições vai até o dia 30 de maio de 2025 e está aberto a artistas e bandas de todos os estilos do rock — autorais, independentes e covers (desde que se trate de um único artista ou banda conhecida) — com sede em território nacional.

A seleção será feita por uma curadoria formada por membros da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Política Cultural, através da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização). Os critérios adotados consideram proporcionalidade regional, apelo popular, estilo musical, viabilidade técnica e demandas específicas, sem a necessidade de justificativas públicas para as escolhas.

Nova identidade visual

Ayran Roque é o artista visual responsável pela identidade do Santa Bárbara Rock Fest 2025. Ele é estudante de Design Digital na Faculdade Méliès e estagiário de Comunicação Visual da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Com experiência em motion 2D e modelagem 3D, também trabalha como freelancer nas áreas de design e ilustração digital.

Ao longo de sua trajetória, o ilustrador e motion designer já foi premiado em salões importantes, como o Salão Internacional de Humor de Piracicaba (1º lugar em 2019 e 3º lugar em 2017) e o Salão de Artes Plásticas do IBAI (Instituto Brasileiro de Artes Integradas).

Como destaque, fez parte da equipe de comunicação da Festa do Peão de Americana, onde desenvolveu a identidade visual e produziu peças gráficas para a 35ª edição do evento e também criou materiais para FAM (Faculdade de Americana) e Welcome Center, além de desenvolver trabalhos acadêmicos de ilustração, motion design e design de interface para os projetos “Caipirinhas Maimai”, “Banco Monify”, “Projeto Vulcão” e “Correio do Desconhecido”.

Para a nova identidade do Santa Bárbara Rock Fest, o artista desenvolveu três personagens que representam subgêneros clássicos do rock: metal, punk e glam. Com estética retrô e terrosa, em sintonia com a identidade do evento, os personagens traduzem não apenas a sonoridade, mas também o comportamento, a linguagem visual e a atitude que moldam o espírito do evento.



Cada personagem carrega a essência de seu gênero: o glam, com sua teatralidade e brilho, dá cor e carisma à comunicação; o punk, com sua energia crua e contestadora, representa a rebeldia e a juventude; e o metal, com sua força e profundidade, simboliza o pilar tradicional e intenso do rock. Juntos, segundo a defesa do ilustrador, esses elementos visuais contam uma história coletiva — uma homenagem à riqueza cultural do rock de Santa Bárbara d’Oeste e à identidade inclusiva do festival.

Roda gigante

A roda gigante está de volta ao Santa Bárbara Rock Fest em sua 8ª edição. Em frente ao palco “Terra”, compondo cenograficamente o recinto, o equipamento será uma atração 100% gratuita, proporcionando mais uma vez ao público uma vista panorâmica inesquecível do Complexo Usina Santa Bárbara.

Rede Gastronômica

A partir do dia 23 de maio, empreendedores e estabelecimentos do setor gastronômico poderão se credenciar para participar da Rede Gastronômica do Santa Bárbara Rock Fest 2025. A iniciativa faz parte do Edital de Chamamento Público reaberto pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), com o objetivo de organizar e valorizar a presença da gastronomia local e regional nos eventos e ações culturais do Município.

As inscrições podem ser feitas no site www.culturasbo.com/editais. A análise e seleção para participação nos eventos/ações será feita pela Secretaria e Comtur, de acordo com as necessidades exigidas para cada iniciativa, bem como a disponibilidade estrutural do local de realização.

Vila do Rock

As inscrições para a Vila do Rock, espaço destinado a Economia Criativa do Santa Bárbara Rock Fest 2025, serão abertas nesta quarta-feira (21) pelo site rockfestsbo.com. Artesãos, artistas e expositores de artigos de rock poderão se inscrever até dia 31 de maio.

Poderão ser comercializados: bonecos de grandes nomes do rock feitos em tecido, amigurumis inspirados em personalidades do gênero, chaveiros de madeira em forma de guitarra com o logo do evento, acessórios de couro, bandanas, quadros em carvão, canecas personalizadas em biscuit, terrários em forma de caveira, entre outros itens, além de discos de vinil, CDs, camisetas bottons, pulseiras, choker, bonés e guitarras em miniaturas, entre outros.

Em caso de dúvidas sobre a Vila do Rock, as pessoas interessadas podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo telefone 3464.9424.



Sobre as atrações principais:



Dia 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Krisiun – Formado em 1990 pelos irmãos Alex, Moyses e Max Kolesne, na cidade de Ijuí (RS), o Krisiun é um dos nomes mais respeitados do brutal death metal mundial. Reconhecido por sua técnica impecável, sonoridade extrema e energia ao vivo, o trio consolidou-se como referência internacional com álbuns marcantes como Black Force Domain (1995), Apocalyptic Revelation (1998) e o clássico Conquerors of Armageddon (2000), que completa 25 anos em 2025. Produzido por Erik Rutan e lançado pela Century Media Records, esse álbum elevou o padrão do gênero com brutalidade e precisão. Com presença em grandes festivais como Rock in Rio e Wacken Open Air, o Krisiun continua influenciando gerações e promovendo turnês que celebram sua trajetória única e devastadora no metal extremo.

Massacration – Criada em 2002 pelos humoristas do grupo Hermes e Renato, a banda Massacration é uma sátira irreverente ao heavy metal dos anos 1980, unindo humor escrachado a riffs poderosos e vocais agudos. Com álbuns cultuados como Gates of Metal Fried Chicken of Death (2005) e Good Blood Headbangers (2009), o grupo retornou em 2025 com Metal is My Life, trabalho que mistura crítica bem-humorada e peso sonoro, sendo eleito o melhor álbum do ano pela revista Roadie Crew. Com faixas como “Macetation Apocalipse” e “Flight of The Chicken”, o Massacration mantém seu estilo único que celebra e parodia o universo do metal com talento e autenticidade.

Dia 23 de agosto de 2025 (sábado)

Tihuana – Formada em 1999 em São Paulo, a banda Tihuana ganhou destaque no rock brasileiro ao mesclar punk rock, rap, reggae, hardcore e música latina, criando uma sonoridade única e contagiante. Após um hiato de oito anos, o grupo retorna em 2025 com sua formação original — Egypcio (vocal), Román (baixo), Leo (guitarra), PG (bateria) e Baía (percussão) — para celebrar os 25 anos de carreira e o aniversário do icônico álbum de estreia Ilegal (2000).

A turnê comemorativa “Tihuana 25 Anos” estreou em abril na Vibra São Paulo e foi planejada para passar por 25 cidades brasileiras, incluindo grandes capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Santa Bárbara d’Oeste foi escolhida como uma das cidades da turnê, reforçando sua relevância no circuito nacional de eventos culturais e no cenário do rock. Com nova proposta visual e arranjos inéditos, os shows trazem de volta clássicos como “Tropa de Elite”, “Que Ves?”, “Eu Vi Gnomos” e “Pula!”, reacendendo a energia e irreverência que marcaram a trajetória da banda.

Titãs – A banda Titãs, um dos maiores ícones do rock brasileiro, surgiu nos anos 1980 em São Paulo e marcou gerações com sua mistura de rock, punk, MPB e letras provocativas. Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, emplacou sucessos como “Epitáfio”, “Pra Dizer Adeus”, “Sonífera Ilha” e “Marvin”, influenciando profundamente a música nacional. Com diversas formações ao longo do tempo, os Titãs mantiveram sua relevância artística com trabalhos inovadores, como os álbuns Cabeça Dinossauro e Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Em 2023, reuniram sua formação clássica na turnê histórica “Titãs Encontro”, que rodou o Brasil e o exterior com mais de 30 shows esgotados, emocionando fãs antigos e novos. O grupo segue ativo e, em 2025, apresenta o espetáculo “Titãs Elétrico”, com Sérgio Britto, Tony Bellotto e Branco Mello.

Dia 24 de agosto de 2025 (domingo)

Dead Fish – A banda Dead Fish surgiu no início dos anos 1990, em Vitória (ES), formada por cinco amigos que começaram tocando covers de punk rock internacional sob o nome “Stage Dive”. Com o tempo, passaram a compor músicas próprias e adotaram o nome definitivo. Tornaram-se referência no hardcore brasileiro por suas letras com forte conteúdo político e social, abordando temas como desigualdade, saúde, educação e injustiça. Lançaram seu primeiro álbum em 1998 e, desde então, construíram uma trajetória sólida com álbuns marcantes, turnês nacionais e internacionais, prêmios como o VMB e uma base fiel de fãs. Em 2024, celebrando mais de 30 anos de carreira, lançaram seu décimo disco, “Labirinto da Memória”, reafirmando sua essência combativa e sonora.

Jota Quest – Desde sua estreia nos anos 1990, a banda mineira Jota Quest se consolidou como um dos maiores nomes do pop-rock brasileiro, com mais de 8 milhões de discos vendidos e mais de 1 bilhão de streams e visualizações digitais. Com a mesma formação original — Rogério Flausino, Marco Túlio, PJ, Márcio Buzelin e Paulinho Fonseca — o grupo mantém uma trajetória de sucesso marcada por hits como “Fácil”, “Dias Melhores” e “Amor Maior”. Ao longo de mais de 4 mil shows no Brasil e no exterior, incluindo quatro apresentações no Palco Mundo do Rock in Rio, o Jota Quest celebrou 25 anos de carreira com a turnê “JOTA25”, que reuniu mais de 1,5 milhão de espectadores e confirmou a vitalidade da banda. Em 2024, lançaram o álbum “De Volta ao Novo (Deluxe)” e já preparam novidades para 2026.

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2025

Dias 22, 23 e 24 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita