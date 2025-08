Instituições sociais têm até o dia 4 de agosto para se inscrever no edital

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu inscrições nesta quinta-feira (31) para o edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, visando à exploração do estacionamento pago do Santa Bárbara Rock Fest 2025.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.culturasbo.com/editais até o dia 4 de agosto. Será selecionada uma instituição com sede no Município para atuar durante os três dias de festival, respeitando a ordem cronológica de inscrição e o atendimento aos critérios previstos no edital.

A Secretaria, segundo o edital, tem autonomia na análise e decisão de seleção quanto à inscrição apresentada, inclusive para inabilitá-la caso não sejam cumpridos os requisitos mínimos exigidos. A convocação será realizada por e-mail até o dia 6 de agosto, com reuniões de planejamento e definições operacionais obrigatórias.

O estacionamento funcionará no Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, nos dias 22, 23 e 24 de agosto, com preços fixados pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo), sendo R$ 30 para automóveis, R$ 15 para motos, R$ 100 para ônibus, R$ 70 para vans e micro-ônibus e R$ 5 para guarda-volume. A entidade será responsável por toda a estrutura, segurança, sinalização, controle de acesso e atendimento ao público.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected].

Evento

O Santa Bárbara Rock Fest 2025 será realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. O festival contará com 53 bandas e grandes nomes do rock nacional, como Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna. Além da programação musical, o público poderá aproveitar atrações como roda gigante, tirolesa, área gastronômica, economia criativa e ativações.

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2025

Dia 22 de agosto de 2025 (sexta-feira), a partir das 18 horas

Dia 23 de agosto de 2025 (sábado), a partir das 12 horas

Dia 24 de agosto de 2025 (domingo), a partir das 12 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Mais informações: rockfestsbo.com