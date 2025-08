A energia do Santa Bárbara Rock Fest já pode ser sentida também pelos fones de ouvido: o evento lançou a playlist oficial da 8ª edição do festival. Disponível no Spotify, a seleção reúne os grandes headliners e os destaques independentes que se apresentam nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. A playlist oficial pode ser acessada no site rockfestsbo.com

Com 139 faixas, a playlist reúne sonoridades que transitam entre o metal extremo, o rock alternativo, o pop rock e o punk, promovendo uma verdadeira imersão no que o público vai vivenciar nos palcos Terra, Gig, Jam, Água e Cidade do Rock.

Entre os headliners que integram a seleção estão Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, cada um com ao menos uma música representativa de suas fases mais marcantes.

Além dos grandes nomes, a playlist destaca a potência das bandas autoriais independentes. Entre tantos nomes, um destaque especial vai para a Velmas, banda de protagonismo feminino que carrega o legado de grandes mulheres do rock como Alanis Morissette, No Doubt, Blondie, Rita Lee, Heart, Joan Jett, Hole e Paramore. Suas faixas autorais mesclam a crueza do rock dos anos 70, a angústia melódica do grunge dos anos 90 e o poder etéreo do dream pop, criando uma identidade própria, com letras fortes, viscerais e cheias de personalidade.

Na mesma pegada alternativa, se destacam nomes como Drenna, Canto Cego, Lighthouse, Sharded, Threepsy e Hugo Mariutti. Reconhecido guitarrista das bandas Shaman, Viper e André Matos, Mariutti vem explorando o pop rock britânico em sua carreira solo e acaba de lançar o single “Heaven”, primeiro avanço de seu quarto álbum, com previsão para setembro.

Já a banda Plutão Já Foi Planeta, formada em 2013 em Natal (RN), traz uma mistura refinada de pop rock e rock progressivo, com parcerias importantes como Liniker e Maria Gadú, e músicas como “Me Leve” e “Você Não é Mais Planeta”. A banda conquistou destaque no cenário indie pop/rock brasileiro, alcançando projeção nacional ao ficar como vice-campeã no reality show SuperStar. Desde então, o grupo vem consolidando sua carreira com o lançamento de álbuns autorais e participação em festivais relevantes, fortalecendo sua presença na música nacional.

No campo do metal e suas vertentes mais pesadas, estão bandas como Válvera, Eskröta, Hellskitchen, Crucifixion BR, Duunum, Urdza e Jaeder Menossi Interestellar Experience, com sonoridades que vão do thrash ao death metal, incluindo o progressivo técnico e riffs intensos.

O punk, o hardcore e o rap rock aparecem com força por meio de artistas como Asfixia Social, Magüerbes, Alívio Cômico, Fogo 51 e Allan Kevyn. Allan é o único representante do reggae na programação, com influências marcantes de Bob Marley, Mato Seco, Natiruts, Charlie Brown Jr. e Jean Tassy, e apresenta uma sonoridade que mistura reggae e rap com letras de forte mensagem social.

A experimentação sonora também tem espaço com nomes como Flor ET, que mistura psicodelia e brasilidade com autenticidade, Jupta, com sua abordagem política e psicodélica, e Terno de Madeira, que une blues, punk e country com um swing contagiante.

“As bandas autorais de Santa Bárbara d’Oeste marcam presença com força total no Palco Cidade do Rock. Jaeder Menossi Interestellar Experience, Sharded, Hellskitchen, Allan Kevyn e Lighthouse mostram a potência da produção independente da cidade, indo do metal ao reggae rock com engajamento. Um ganho enorme para a cena independente e para a cidade”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Evento

Criado em 2014, o Santa Bárbara Rock Fest é referência em evento público e se consolidou como Maior Festival de Rock de bandas independentes. Neste ano o Santa Bárbara Rock Fest acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, reunindo 53 bandas. O festival contará com os headliners: Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, além de ampla estrutura, com roda gigante, tirolesa, ativações, espaço para economia criativa e área gastronômica.

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2025

Dia 22 de agosto de 2025 (sexta-feira), a partir das 18 horas

Dia 23 de agosto de 2025 (sábado), a partir das 12 horas

Dia 24 de agosto de 2025 (domingo), a partir das 12 horas

Bandas autorais

Threepsy, Válvera, Fogo 51, Hugo Mariutti, Eskröta, Alívio Cômico, Terno de Madeira e Velmas – que se apresentam no Palco Gig;

Urdza, Duunum, Maré Tardia, Drenna, Plutão Já Foi Planeta, Asfixia Social, Jupta, Magüerbes, Crucifixion BR e Canto Cego – atrações do Palco Jam;

Flor ET – representando a cena autoral no Palco Água;

Jaeder Menossi Interestellar Experience, Sharded, Hellskitchen, Allan Kevyn e Lighthouse – talentos da cena local que ocupam o Palco Cidade do Rock.

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Confira line-up completo e mais informações: rockfestsbo.com