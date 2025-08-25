Santa Bárbara d’Oeste viveu dias históricos, reforçando a cidade como a Capital do Rock. Entre sexta-feira (22) e domingo (24), o Santa Bárbara Rock Fest 2025 reuniu 98 mil pessoas em público rotativo no Complexo Usina Santa Bárbara, consolidando-se como o maior festival de rock de bandas independentes do Estado de São Paulo. Foram mais de 30 horas de festival em uma programação 100% gratuita, reunindo diversão, ativações, gastronomia, solidariedade e acessibilidade.

Distribuído em cinco palcos – Terra, Gig, Água, Jam e Cidade do Rock -, o evento apresentou o maior número de headliners de sua história: Krisiun, Massacration, Titãs, Dead Fish, CPM 22, Jota Quest, Tihuana, Kiara Rocks e Makna, além de 44 bandas selecionadas entre autorais, covers e tributos.

O prefeito Rafael Piovezan destacou a dimensão do festival e a importância do evento para a cidade e o Estado. “É de todos nós o maior festival de rock com bandas independentes! Três dias históricos, com um público rotativo de 98 mil pessoas que superou todas as expectativas. Cada um, à sua maneira, deu um verdadeiro show. Obrigado aos patrocinadores, ao Governo do Estado de São Paulo e todas as equipes da Prefeitura. Juntos escrevemos mais um capítulo de uma linda história”, enfatizou.

Já o secretário municipal de Cultura e Turismo, Evandro Felix, ressaltou o esforço coletivo para a realização. “Quero agradecer a cada pessoa que dedicou tempo para fazer com que esse festival fosse um sucesso. As secretarias municipais envolvidas e aos servidores municipais, mas um agradecimento especial ao prefeito Rafael Piovezan e ao meu time — o da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo —, que entregou um show de organização. Meu agradecimento também aos patrocinadores por acreditarem no Santa Bárbara Rock Fest e oportunizarem um festival 100% gratuito à população. Nos vemos em 2026!”, comentou.

O Santa Bárbara Rock Fest 2025 também se destacou pela estrutura ampliada para receber com conforto e segurança os milhares de visitantes. A Roda Gigante Rock Fest da Leuven voltou maior, com 18 cabines, enquanto a nova Tirolesa FAM — de 10 metros de altura e 100 metros de extensão — estreou com grande adesão do público.

A Vila Turística do Rock reuniu artesãos de Santa Bárbara e região com produtos exclusivos. O espaço gastronômico, Food Rock Pague Menos, foi dividido em duas áreas: a Food Station, com 10 restaurantes locais, e o Food Park, com 14 food trucks.

Na área de acessibilidade, houve transporte adaptado para PCDs, áreas exclusivas para cadeirantes, sinalização, banheiros adaptados e pontos de hidratação gratuitos. O estacionamento solidário, administrado pela Apae (Associação de Pais e Filhos dos Excepcionais), arrecadou recursos para a instituição.

Palcos

Além dos nove headliners do palco principal, o Terra, o Santa Bárbara Rock Fest 2025 recebeu mais 44 bandas, que se revezaram em quatro palcos alternativos, Cidade do Rock, Água, Gig e Jam, levando do death metal ao reggae, do tributo às autorais, no maior festival de rock de bandas independentes.

O Palco Cidade do Rock celebrou a força da cena barbarense. Os tributos locais brilharam com o metal sinfônico da Nightfall – Nightwish Tribute e a energia pesada da The Iron Troopers, dedicada ao Iron Maiden. A Banda Uppercut trouxe vigor, enquanto o Old Hunters apresentou o clássico rock e The New Drunks destacou a música irlandesa. A experimentação sonora ficou por conta da Jaeder Menossi Interestellar Experience. O peso do rock foi garantido por Sharded e Hellskitchen. Fechando a programação, a diversidade da cidade se mostrou no reggae de Allan Kevyn, no ska contagiante da SKA7 e na sonoridade alternativa da Lighthouse.

Já no Palco Gig, 11 estreias agitaram o público: Threepsy, Válvera, Soul da Toga, Fogo 51, Lost80s, Hugo Mariutti, Eskröta, Alívio Cômico, Terno de Madeira, Velmas e Malu Rajer mostraram a força da renovação.

No Palco Jam, também marcado por estreias, passaram Urdza, Duunum, Maré Tardia, Drenna, Outrunner, Plutão Já Foi Planeta, Asfixia Social, Jupta, Magüerbes, Crucifixion BR e Canto Cego, reforçando a diversidade da cena independente.

Por fim, o Palco Água reuniu grandes covers e tributos: Master of Reality (Black Sabbath), Avril Lavigne Experience, Killers Kiss Cover, Mantenha a Dúvida (Charlie Brown Jr.), Hallted Evanescence Cover, Cwknot Slipknot Cover Brasil, Visions Stratovarius Tributo, Shop Suit – System of a Down Cover, Flor ET, Supersonic (Oasis) e Green Day Cover Brasil.

Houve também intervenções no recinto do evento, comandadas por MB Circo, DJ Cordeiro, Proam – Projeto Amigos da Música (Famam) e Flash Mob com o Laboratório da Dança Fernanda Araújo.

A edição 2025 do Santa Bárbara Rock Fest contou com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.