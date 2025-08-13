O Santa Bárbara Rock Fest 2025 contará com um esquema especial de transporte público, estacionamento solidário e credenciamento para caravanas. A 8ª edição do festival, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, reunirá 53 bandas, entre elas Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, além de atrações e espaços para lazer e gastronomia.
A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.
Transporte público
A Prefeitura, por meio da Diretoria de Gestão de Transporte Municipal, vinculada à Secretaria de Administração, e a empresa Nova Via disponibilizarão linhas especiais de ônibus com saída do Complexo do Terminal Urbano em diversos horários durante os três dias de evento. O retorno para os bairros será organizado conforme a demanda, garantindo melhor atendimento aos usuários. O embarque e desembarque será feito pelo acesso principal da Usina, devidamente sinalizado.
Para a ida, as linhas especiais de ônibus sairão do Terminal Urbano em horários definidos para cada dia com destino ao Complexo Usina Santa Bárbara. Os retornos estão marcados após o término dos shows principais de cada dia, sendo 1 hora da manhã na sexta-feira (22), 1 hora da manhã no domingo (24) – após o show do sábado (23) e 23 horas no domingo (24), em direção aos bairros dos itinerários.
Saídas do Terminal:
Dia 22/08 (sexta-feira) – 18h30, 20h e 21h30
Dia 23/08 (sábado) – 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h e 21h30
Dia 24/08 (domingo) – 14h, 15h30, 17h, 18h30 e 20h
Caravanas
As caravanas e excursões que vierem de Santa Bárbara e outras cidades precisarão obrigatoriamente se credenciar pelo site www.rockfestsbo.com/caravanas, procedimento que garantirá o controle de acesso e a organização da chegada dos veículos. O pagamento do estacionamento será feito diretamente no local, no estacionamento oficial do festival, e os veículos de excursão terão entrada pela Entrada B, via Rodovia SP-135 (Margarida da Graça Martins), no letreiro “Usina Santa Bárbara”.
Estacionamento solidário
Já o estacionamento do evento será explorado pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste, em modelo solidário, com preços definidos pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo). Os valores são de R$ 30 para automóveis, R$ 15 para motos, R$ 70 para vans e micro-ônibus e R$ 100 para ônibus, além de guarda-volumes a R$ 5. Os locais de estacionamento incluem o Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, com acessos pelo Caminho dos Flamboyants e pela SP-135.
Transporte por aplicativo/Táxi
Para aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela Entrada B via Rodovia Dona Margarida da Graça Martins (SP-135) no letreiro “Usina Santa Bárbara”. Os motoristas receberão uma credencial para desembarcar os passageiros.
Transporte adaptado
O Transporte Adaptado Municipal, também vinculado à Secretaria de Administração, poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida credenciadas no Município pelo telefone/WhatsApp 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.
Para se credenciar no serviço é preciso protocolar uma série de documentos via 1doc do site da Prefeitura pelo telefone/WhatsApp 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.
Evento
Além do palco principal, o Terra, que receberá os nove headliners, a edição 2025 reunirá mais 44 bandas nos palcos Gig, Água, Jam e Cidade do Rock, oferecendo uma experiência completa para os fãs de todos os estilos do rock. O festival ainda contará com roda gigante, tirolesa, ativações culturais, espaço para economia criativa e área gastronômica.
Programação dos demais palcos
Palco Gig
Threepsy, Válvera, Soul da Toga, Fogo 51, Lost80s, Hugo Mariutti, Eskröta, Alívio Cômico, Terno de Madeira, Velmas e Malu Rajer. Todas estreiam no festival.
Palco Água
Master Of Reality (Black Sabbath), Avril Lavigne Experience, Killers Kiss Cover, Mantenha a Dúvida (Charlie Brown Jr.), Hallted Evanescence Cover, Cwknot Slipknot Cover Brasil, Visions Stratovarius Tributo, Shop Suit – System of a Down Cover, Flor ET (autoral), Supersonic (Oasis) e Green Day Cover Brasil.
Palco Jam
Urdza, Duunum, Maré Tardia, Drenna, Outrunner, Plutão Já Foi Planeta, Asfixia Social, Jupta, Magüerbes, Crucifixion BR e Canto Cego — todas pela primeira vez no Rock Fest.
Palco Cidade do Rock (bandas barbarenses)
Nightfall – Nightwish Tribute, Banda Uppercut, Old Hunters, Jaeder Menossi Interestellar Experience, Sharded, Hellskitchen, The Iron Troopers, The New Drunks, Allan Kevyn, SKA7 e Lighthouse.
Serviço:
Santa Bárbara Rock Fest 2025
Dia 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)
Krisiun (21h)
Massacration (23h)
Dia 23 de agosto de 2025 (sábado)
Banda Makna (17h)
Kiara Rocks (19h)
Tihuana (21h)
Titãs (23h)
Dia 24 de agosto de 2025 (domingo)
Dead Fish (17h)
CPM 22 (19h)
Jota Quest (21h)
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
Mais informações: rockfestsbo.com