Além da já esperada roda gigante e dos shows com grandes nomes do rock nacional, o Santa Bárbara Rock Fest 2025 anuncia uma novidade que promete elevar ainda mais a adrenalina do público: a Tirolesa FAM. O evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

A nova ativação é gratuita, será montada dentro do Complexo Usina Santa Bárbara, entre os palcos Cidade do Rock e Água, e funcionará nos mesmos horários dos shows: na sexta-feira (22), das 18 horas à meia-noite; no sábado (23), das 13 horas à meia-noite; e no domingo (24), das 13 às 22 horas.

Com mais de 10 metros de altura e até 100 metros de extensão, a atração será montada por empresa especializada em experiências radicais para grandes eventos, atendendo os participantes em ordem de chegada.

“Estamos anunciando essa atração que foi tão pedida, em tantos momentos, com tanto carinho, para complementar ainda mais o que o nosso Rock Fest já oferece. E a gente conseguiu através dessa parceria importante com a FAM. Pra nós, é algo que dá muito orgulho, um momento especial, o Rock Fest avançando e se qualificando cada vez mais”, enfatizou o prefeito Rafael Piovezan.

“A FAM (Faculdade de Americana) é referência em educação e não poderia ficar de fora deste evento que leva cultura e lazer à população. A ideia de trazer uma tirolesa para o Rock Fest SBO é agregar ainda mais diversão a esse grande evento, que atrai pessoas de toda a região!”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Evento

Nos palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Cidade do Rock”, o Maior Festival de Rock independente do interior paulista tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste.

Nesta edição o Santa Bárbara Rock Fest 2025 contará com os headliners Krisiun e Massacration no dia 22 de agosto, sexta-feira; Tihuana e Titãs no dia 23 de agosto, sábado; e no dia 24 de agosto, no domingo, Dead Fish e Jota Quest encerram o festival com shows históricos.

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7 e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

