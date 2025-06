O Santa Bárbara Rock Fest 2025 contará novamente com o espaço especial “Vila do Rock” – uma área dedicada à exposição e comercialização de produtos feitos por artesãos, artistas e empreendedores da economia criativa com inspiração no universo do rock. O Maior Festival de Rock de bandas independentes acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

A Comissão de Análise Técnica (CAT), formada por membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), habilitou 20 expositores de Santa Bárbara d’Oeste e de municípios que integram a Região Turística Bem Viver. Os selecionados foram escolhidos por meio de Edital de Chamamento Público e trarão trabalhos em diversas técnicas, com criações autorais e identidade visual própria, explorando temas ligados ao rock, à cultura pop alternativa, ao estilo retrô e ao artesanal contemporâneo.

No total, foram recebidas 29 inscrições: 24 habilitadas, quatro suplentes, três inabilitadas e duas desistências. A curadoria priorizou a originalidade, a temática e a diversidade técnica dos trabalhos, consolidando a Vila do Rock como um espaço de valorização da arte feita à mão e do empreendedorismo cultural.

Entre os produtos que o público encontrará no espaço estão camisetas personalizadas, bonecos em amigurumi, esculturas em biscuit, biojoias, velas aromáticas, itens em crochê e macramê, acessórios em couro, impressão 3D, luminárias temáticas, bolsas, artigos decorativos e de moda com caveiras, bandas, guitarra, cultura geek e muito mais.

Também presente no Vila do Rock, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Santa Bárbara d’Oeste fará uma ação de divulgação dos atrativos turísticos da cidade. O intuito é levar as informações ao público sobre os diversos segmentos que vêm sendo fortalecidos nos últimos anos, como o turismo cultural, gastronômico, de eventos, rural e de negócios, com destaque para o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), a Casa do Artesão, os grandes festivais como o Santa Bárbara Rock Fest e o Festival Gastronômico, além da valorização de empreendimentos locais e da plataforma digital Visite SBO.

Nos palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Cidade do Rock”, o Maior Festival de Rock independente do interior paulista tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste.

Nesta edição o Santa Bárbara Rock Fest 2025 contará com os headliners Krisiun e Massacration no dia 22 de agosto, sexta-feira; Tihuana e Titãs no dia 23 de agosto, sábado; e no dia 24 de agosto, no domingo, Dead Fish e Jota Quest encerram o festival com shows históricos.

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7 e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

Confira os expositores habilitados para a Vila do Rock do Santa Bárbara Rock Fest 2025:

– Ana Rosa Machado da Silva (Nova Odessa/SP) – Bebê Reborn com temática inspirada no estilo “Rock”

– Tania dos Santos Amianti (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bonecos em amigurumi personagens e personalidades do Rock, Cultura Geek e dark e macramé decorativo

– Sérgio Luiz Fronza (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bonecos e bichos de pano com detalhes em música e rock, pesos de porta, bolsas com caveiras, necessaires e bandanas

– Elaine Cristina Brito – Muleka Doida (Campinas/SP) – Camisetas de bandas, bottons, bonés, mini replicas de guitarra e moto, acessórios, spike, chokers, bolsas, bandanas e chaveiros

– Rowena Stefanni Lima de Sales (Monte Mor/SP) – Bonecos decorativos, chaveiros, enfeites e acessórios inspirados no universo alternativo, com referências ao horror retrô, rock, cultura pop e personagens autorais

– Maria Socorro da Silva (Americana/SP) – Pulseiras de couro, filtro dos sonhos, colares, brincos, tornozeleiras, anéis e gargantilhas em couro

– Edma de Souza Santos (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Acessórios em metal e macramê, bottons e filtro dos sonhos

– Suzana Maria Rodrigues das Neves Chiquetto (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bonecos em amigurumi personagens e personalidades do Rock, Cultura Geek, safari e bonecas

– Celso Ricardo Pupin (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Peças em epóxi, biojoias, porta incenso, filtro dos sonhos e mensageiro dos ventos

– Silvaneide Ferreira Sousa (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bandanas, touca durag, gorros na cor preta ou caveira, laços, turbantes e scrunchies

– Amanda Bergamaschi Rocha (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Perfumaria, sabonetes, body splash, velas aromáticas e aromatizadores

– Gabriela Parazzi (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Brincos, presilhas, chaveiros e imã em “hama beads” na temática de rock, bandas, caveira e Geek

– Larissa Rodrigues de Oliveira (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Canetas decoradas, chaveiro, terço, colar, pulseiras, grão de arroz e chinelo bordado

– Claudete dos Santos Lima (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bolsas, necessaire e porta moeda com tema de caveiras, guitarra, violão e bandas

– Fernanda Brasil dos Passos Borges (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Velas aromáticas com formas de caveiras, símbolo da mão de rock, Buda e mão hamsa Sete Chakras e difusores de aromas

– Jhonatan Felix (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Mini Guitarras, caveiras, porta-copos em forma de discos de vinil, luminárias, chaveiros e estatuetas de ícones do Rock em impressão 3D e pintura

– Maria de Nazaré Alves da Piedade (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Tiaras, pulseiras, colares e brincos em capim dourado

– Sonha Eli de Paula (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras e porta objetos em tecido

– Julia Wagner (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Luminárias em pote de vidro com diversos temas, esculturas em biscuit, colares e tiaras e headbands de flores

– Regina Celia Bassani (Americana/SP) – Cadernos artesanais em vários tamanhos e marcadores de página

LISTA DE SUPLENTES

– Rosely Aparecida Victoria Wagner (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê

– Karen Fernanda Pereira de Matos (Sumaré/SP) – Chaveiros, painéis, suportes para plantas, alças de celular e acessórios em Macramé

– Valeria Aparecida Biancarelli (Nova Odessa/SP) – Bolsas, carteiras, colares, pulseiras, chaveiros em crochê

– Moara Dutra (Santa Bárbara d’Oeste/SP) – Velas esculturais e aromáticas

