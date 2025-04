Santa Bárbara se destaca na RMC em arborização

Santa Bárbara d’Oeste é o município da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com o maior percentual de domicílios com árvores no entorno. Os dados são do Censo 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e foram divulgados nesta quinta-feira (17).

De acordo com o Censo, 94,86% dos domicílios particulares e ocupados em Santa Bárbara tinham ao menos uma árvore no entorno na época da pesquisa. O percentual equivale a 62.290 domicílios.

Entre as 20 cidades da RMC, apenas outras quatro possuem índice acima dos 90%. O percentual de Santa Bárbara também é maior do que o registrado no Estado (74,93%), no Brasil (66,56%) e em todas as capitais nacionais.

“A arborização urbana é fundamental no equilíbrio ecológico dentro das cidades. Ela é importantíssima no enfrentamento a alguns fenômenos ligados a mudanças climáticas, como as ilhas de calor, e ela se associa muito à qualidade de vida, a espaços saudáveis para prática de atividades físicas”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Casas com árvore em Santa Bárbara

Conforme os dados do Censo, mais de 70% dos domicílios em Santa Bárbara têm cinco árvores ou mais no entorno. Outros 14% possuem de três a quatro árvores por perto e 9%, uma ou duas árvores. Apenas 5% não têm nenhuma árvore próxima.

“O resultado do Censo demonstra nosso compromisso com as questões ambientais e de algo que está tão atual no nosso país e no mundo, que é a sustentabilidade, as ações voltadas para mitigar impactos ambientais”, acrescentou Piovezan. “Nós entendemos, há um bom tempo, que isso é importante para o desenvolvimento da cidade”.

O plantio de árvores é uma das principais políticas ambientais adotadas pela Administração Municipal nos últimos anos. Faz parte, por exemplo, da revitalização de áreas de bem-estar e lazer, como o Parque das Paineiras, inaugurado neste mês e com o plantio de 3 mil mudas, e de ações como o CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara), que mantém um viveiro, oferece oficinas de plantio de sementes e faz doação de mudas nativas.

O Município também conta com um programa cuja meta é o plantio de 250 mil mudas de árvores nos próximos anos – na área urbana, em áreas de matas ciliares das represas Areia Branca, São Luiz, de Cillo e em áreas de nascentes. Nos últimos anos mais de 120 mil mudas foram plantadas.

