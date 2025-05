Neste sábado (17), Santa Bárbara d’Oeste será o ponto de encontro de pessoas de todo o Brasil com a realização do Summer Night, a maior vigília católica do país. O festival acontece no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida, das 18h de sábado até as 6h da manhã de domingo (18), reunindo 12 horas de programação gratuita.

A edição especial celebra os 20 anos do Summer Beats, evento que marcou gerações com encontros de espiritualidade e música católica. Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes da música católica nacional, como Flávio Vitor, Juninho Cassimiro, Ramon e Rafael, Colo de Deus, Tony Allysson, Fraternidade São João Paulo II, Brais Oss (com um luau especial), Guilherme de Sá, Adoração e Vida, Anjos de Resgate e o DJ Alan Nunes.

A entrada é gratuita, mas os ingressos são obrigatórios e limitados. A retirada pode ser feita pelo site Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/summer-night/2877774?referrer=linktr.ee), no Instagram oficial do evento (@summerbeatsbr) ou pelo site www.summerbeatsbr.com.br.

Confira a estrutura do evento:

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste. O acesso para o evento será pela Rodovia Luís Ometto (SP-306) e Rodovia Dona Margarida da Graça Martins (SP-135). Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente pela Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida.

Carros

Estacionamento via acesso ao Caminho dos Flamboyants

*A zona de estacionamento pago abrange a região limitada pelas ruas e pontos específicos descritos.

Ônibus

Estacionamento na Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal)

*A zona de estacionamento pago abrange a região limitada pelas ruas e pontos específicos descritos.

**Área possui estacionamento gratuito para caravanas.

Micro-ônibus e vans

Estacionamento na Rua Antônio Júlio

*A zona de estacionamento pago abrange a região limitada pelas ruas e pontos específicos descritos.

**Área possui estacionamento gratuito para caravanas.

Estacionamento solidário pago

O estacionamento solidário será explorado pela Apae de Santa Bárbara d’Oeste (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Estacionamento de: automóveis, motos, vans, micro-ônibus, ônibus e similares.

Serviço: guarda-volume

Locais de estacionamento: Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, Caminho dos Flamboyants, Rua Maria Luiza Petrini Margato e Rua Aristeo Carlos Pereira.

Acessos para o estacionamento: Caminho dos Flamboyants e Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135).

Valores:

Automóveis: R$ 30

Motos: R$ 15

Vans, micro-ônibus, ônibus e similares: R$ 80

Guarda-volume: R$ 5

A arrecadação será revertida à instituição. O preço público para estacionamento no evento foi fixado pelo Conselho Municipal de Turismo – Comtur e a instituição foi selecionada por meio do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos.

Transporte por aplicativo e táxis

Aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela entrada B, via Rodovia Dona Margarida da Graça Martins, no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone/WhatsApp 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Cardápio

Smash Burguer, Bacon Smash, Combo Smash + Fritas, Combo Bacon + Fritas, Batata Frita, Batata Frita Cheddar Bacon, Hot Dog Classic, Mega Dog, Pizza de Mussarela e de Mussarela com Calabresa, Espetos de Carne, Frango e Linguiça, Combo 3 Espetos, Sanduíche de Churrasco, Sanduíche Choripan, Pastel de Queijo, Carne e Bauru, Água, Refrigerante, Suco e Energético

Itens proibidos

Bebidas alcoólicas, alimentos perecíveis (os que necessitam de refrigeração adequada), objetos de vidro, pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, garrafas e embalagens rígidas ou garrafas plásticas acima de 500ml, copos térmicos, capacetes, cadeiras ou bancos mesmo dobráveis, barracas, cooler ou isopor, armas de fogo ou armas brancas, guarda-chuvas, fogos de artifício, cartazes feitos fixados em madeira, bastão para tirar foto, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoas com deficiência), drones ou similares e substâncias inflamáveis.

Ambulantes

Não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

Pet friendly

É permitida a entrada de animais acompanhados de seus donos, estando no colo ou com coleira e guia. É obrigatório o uso de focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas. Vale ressaltar que o responsável deverá coletar excrementos e eventuais resíduos gerados ou causados pelo seu animal.

A segurança tanto do animal quanto do público será de inteira responsabilidade de seu dono, isentando a organização de problemas gerados pelo mesmo.

É assegurado à pessoa portadora de deficiência visual usuária de cão-guia o direito de ingressar e permanecer com o animal no estabelecimento público, desde que observadas as condições impostas pela Lei Nº 11.126/2005.

Ambulatório médico

A estrutura do evento conta com ambulatório fixo localizado no Complexo. Serão disponibilizados médico e técnicos de enfermagem.

Serviço:

Summer Night em Santa Bárbara d’Oeste – Edição especial 20 anos do Summer Beats

Neste sábado (17), das 18h às 6h

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste

Ingressos: Gratuitos e limitados – disponíveis no Sympla, Instagram @summerbeatsbr e www.summerbeatsbr.com.br