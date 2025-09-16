A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), realiza o desassoreamento da lagoa do Parque Araçariguama. O trabalho consiste na retirada de material acumulado, parte dele proveniente do processo de lavagem de filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA 2) da Vila Aparecida.

Para viabilizar o serviço, as espécies de peixes foram transferidas para o lago do Parque dos Ipês, garantindo a preservação da fauna aquática.

Intervenção

A intervenção só foi possível graças à implantação da Estação de Tratamento de Lodo da ETA 2, em operação desde o ano passado. Com o novo sistema, não há mais o descarte da lavagem dos tanques diretamente na lagoa.

Com o aumento da profundidade, a lagoa terá maior capacidade de armazenamento de água, podendo ser utilizada como fonte de captação para o abastecimento público em períodos críticos.