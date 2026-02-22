A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Aranha Oliveira. As equipes atuam em diversas frentes de trabalho, que incluem serviços de reboco das paredes, instalações elétrica e hidráulica, além da implantação da infraestrutura para o sistema de climatização.

A unidade está sendo edificada em terreno localizado entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho, com área total construída de 650 metros quadrados.

Projeto

O projeto contempla a implantação de 11 consultórios, sendo seis destinados aos atendimentos de clínica geral, ginecologia e pediatria, além de cinco consultórios odontológicos.

A nova UBS contará ainda com farmácia, salas de curativos, procedimentos e inalação, além de sala multiuso, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais conforto, eficiência e qualidade nos serviços prestados à população.