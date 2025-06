A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove mais uma edição da Colônia de Férias, oferecendo um espaço seguro, acolhedor e divertido para crianças de 4 a 11 anos durante o recesso escolar de julho. A iniciativa será realizada entre os dias 15 e 29 de julho, com programação gratuita voltada ao desenvolvimento lúdico, social e esportivo.

As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, 27, diretamente nas unidades que receberão o projeto, mas ainda é possível realizar a inscrição durante o período de funcionamento da Colônia, caso haja vagas disponíveis.

Neste ano, as atividades acontecerão nas seguintes unidades: EMEFEI “Profª Maria Martiniano Gouvêa Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano; EMEI “Charles Keese Dodson”, no Parque do Lago; Casa da Criança, na Vila Oliveira; e Projeto SER, no bairro Cruzeiro do Sul.

Os horários variam conforme a unidade. Nas escolas “Bininha” e “Charles”, o atendimento será das 12h30 às 16h30. Já na Casa da Criança e no Projeto SER, o funcionamento será das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h, respectivamente.

Lúdico e recreativo

Com atividades lúdicas e recreativas planejadas para cada faixa etária, a Colônia de Férias tem como objetivo proporcionar momentos de convivência e diversão em um ambiente seguro, contribuindo também para o desenvolvimento criativo e emocional das crianças.

Jogos, dinâmicas em grupo, esportes e oficinas são conduzidos por profissionais de diferentes áreas, em uma ação conjunta das secretarias de Educação, Esportes e Promoção Social.

“A Colônia de Férias é mais do que um espaço de lazer. É uma iniciativa que cuida das nossas crianças, oferece atividades educativas de qualidade e fortalece os vínculos sociais durante o período de recesso escolar”, destaca a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

A secretária-adjunta de Educação, Christiane Laudissi D’Ávila, explica que o projeto nasceu em 2023 e, desde então, tem recebido boa adesão das famílias, especialmente nas férias de meio de ano.

Segundo ela, o limite de vagas busca garantir qualidade no atendimento e segurança durante as atividades.

