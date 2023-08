Santa Bárbara tem mais de 700 vagas de emprego abertas

O Desenvolve Santa Bárbara oferece 738 vagas de emprego disponíveis para o trabalhador a partir da segunda-feira (14). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Agente de Asseio, Ajudante de Motorista, Ajudante de Produção, Ajudante de Tecelão, Ajudante Geral, Aplicador de Adesivos, Assistente Comercial, Atendimento ao Cliente/Vendas, Auxiliar de Bartender, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Obras, Auxiliar de Serviços Gerais, Azulejista, Balconista de Açougue, Balconista/Vendedor, Camareira, Ceramista, Chapeiro, Consultor (a) de vendas externas, Contramestre, Costureira (o), Cozinheira (o), industrial, Cozinheiro (a) júnior, Eletricista, Eletricista Instalador, Empregada Doméstica, Encanador, Encarregado, Engrupador, Esfiheiro, Faxineira, Faxineiro, Gerente de Vendas, Manutenção Geral, Mecânico Automotivo, Mecânico de Máquinas, Mestre de obras, Montador de Móveis/Entregador, Motorista (CNH D), Motorista Canavieiro, Motorista Carreteiro – Rodotrem, Nebulizador, Operador (a) de Máquina de Costura Industrial, Operador (a) de Rameuse, Operador (a) de Utilidades, Operador de Caldeira, Operador de Máquina, Operador de Torcedeira (Engurpador), Operadora de Telemarketing, Padeiro (a), Pedreiro, Pintor, Pintor (a) Automotivo, Prensista, Programador e Operador de Centro de Usinagem, Saladeira, Serralheiro, Tecelão (ã).

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Afiador de Ferramentas, Ajudante de Contramestre, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Expedição, Ajudante de Montagem, Ajudante de Produção, Atendente de Balcão, Auxiliar Comercial, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Expedição, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Serralheria, Auxiliar de Transporte, Balconista, Caldeireiro, Cilindrista/Bamburista, Contramestre, Costureira, Empregada Doméstica, Enfestador, Maçariqueiro, Motorista (CNH E), Operador de Enroladeira, Operador (a) de Máquinas de Turbo, Operador de Roçadeira, Operador (a) de Telemarketing, Pedreiro, Pintor Automotivo/Industrial, Repositor (a) – Mercearia, Revisor de Tecidos, Técnico (a) Mecânica, Tocheiro/Maçariqueiro, Vendedora Comercial.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Açougueiro (a), Ajudante de Açougue, Ajudante de Instalador, Ajudante de Produção, Ajudante de Serviços Gerais/Tecelagem, Ajudante de Urdideira, Ajudante índigo, Almoxarife, Analista de Logística, Analista de PCP, Analista Fiscal, Assistente de Locação, Atendente, Atendente de Balcão, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Depósito, Auxiliar de Expedição, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Marketing, Auxiliar de Produção, Auxiliar Técnico – Laboratório, Balconista de Padaria, Caldeireiro (a), Comprador (a), Consultor (a) Técnico, Consultor (a) de Vendas, Consultor Comercial, Cozinheira (o), Desenhista Mecânico, Desenhista Projetista, Encarregado de Construção Civil, Eletricista de Auto, Engomador (a), Garçom, Gerente, Instalador de Esquadrias, Líder de Estamparia Digital, Líder/Encarregado de Caldeireira, Lubrificador, Mecânico de Empilhadeiras, Mecânico de Manutenção, Mecânico de Refrigeração, Mecânico Diesel, Mecânico Geral, Montador de Estruturas, Motorista, Operador (a) de Caixa, Operador (a) de Call Center, Operador (a) de Conicaleira, Operador (a) de Crédito, Operadora de Máquina (Costureira), Operador de Máquinas, Operador de Máquinas de Usinagem, Operador (a) de Tinturaria, Operador de Telemarketing (a), Operador Índigo, Orçamentista, Porteiro, Promotor (a) de Vendas, Recepcionista, Repositor de Mercadorias, Revisor de Tecido Crú, Serralheiro Industrial, Subgerente de Restaurante, Supervisor (a) de Loja, Supervisor (a) de Restaurante, Supervisor Comercial, Tecelão (ã), Técnico Mecânico, Vendedor (a), Vendedor (a) Externo (a), Vendedor (a) Interno, Vendedor (a) Júnior, Vendedor (a) PAP, Vendedor (a) Técnico, Vistoriador (a) Veicular.

Vagas que exigem cursos:

Analista de Logística: curso técnico de logística, Assistente Comercial: curso técnico em administração ou marketing, Assistente de compras: curso técnico em administração, Assistente de PCP: curso técnico de logística, Assistente de T.I: curso técnico de T.I, Auxiliar Administrativo (a): curso de administração, Auxiliar de PCP: curso de leitura e interpretação de desenhos e medição, Auxiliar de Refrigeração: curso na área de refrigeração, Auxiliar Técnico: curso de eletrônica, Auxiliar Técnico Eletrônico: curso técnico em eletrônica, Caldeireiro (a): cursos NR’s e caldeiraria, Cozinheira (o) Chefe: curso técnico em gastronomia, Cuidador (a): curso de cuidador, Desenhista: curso de Autocad/Solidworks/desenho técnico, Desenhista Mecânico: curso de desenho mecânico Solidworks, Design de Produtos: curso na área de design, Eletricista: curso em elétrica/eletrônica, Eletricista Aviônico: curso técnico em eletrônica/mecatrônica, Eletricista Industrial: curso de eletricista, Eletromecânico: curso de elétrica, Estagiária Administrativa: curso técnico em administração, Esteticista: curso técnico em estética/massoterapia/massagem, Fresador: curso na área, Fresador Ferramenteiro: curso em mecânica, Líder de Turno: técnico na área, Mecânico de Manutenção: curso em mecânica, Mecânico de Manutenção Júnior: curso de mecânico de manutenção, Mecânico de Manutenção PL: curso de motores diesel, Mecânico de Manutenção Diesel SR: curso de motores diesel, Mecânico de Refrigeração: curso em mecânica de refrigeração e instalação, Montador Elétrico: curso de elétrica básica, Motorista de Micro Ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Operador (a) de Máquina de Corte a Laser (aço): curso de corte a laser, Operador de Caldeira: curso NR13/caldeira, Orçamentista: curso técnico na área/Autocad, Rebarbador (a): curso de interpretação de desenhos e rebarbas, Retificador Plano/Cilíndrico: curso na área, Serralheiro: curso de leitura e interpretação de desenho técnico, Soldador TIG: curso de solda TIG e leitura e interpretação de desenhos, Técnico (a) de Enfermagem: curso técnico em enfermagem, Técnico (a) em Nutrição: curso técnico em nutrição, Técnico (a) Mecânica: curso técnico em mecânica/mecatrônica, Técnico em (a) Segurança do Trabalho: curso técnico em segurança do trabalho, Técnico de Laboratório: curso técnico em eletrônica/mecatrônica, Técnico de Manutenção: curso técnico em manutenção/NR10/SEP, Técnico Eletrônico/Eletricista: curso técnico em eletrônico/eletricista de manutenção, Técnico Mecânico: curso técnico em mecânica/eletrônica industrial, Torneiro Mecânico: curso na área/mecânica, Torneiro Mecânico Convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos e metrologia, Vendedor: curso em mecânica, Vendedor (a): curso de informática básica, Zelador Administrativo.

Vagas para graduação:

Analista de PCP, Analista de Qualidade, Analista de Suporte II, Analista Fiscal, Assistente Contábil, Assistente comercial, Assistente de custos, Auxiliar Administrativa, Auxiliar de Compras, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Técnico, Desenvolvedor PHP, Enfermeiro (a), Engenheiro de Vendas, Estagiário (a), Estagiário (a) de Engenharia Civil, Estagiário (a) de Pedagogia, Gerente adjunto de vendas, Farmacêutico (a), Fisioterapeuta, Marketing, Mecânico de Manutenção, Supervisor (a) de Call Center, Técnico de Laboratório Eletrônico, Vendedora Técnica.

