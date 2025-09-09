A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta terça-feira (9) o atendimento no novo ponto de coleta de exames laboratoriais do município. Situado no prédio anexo da UBS Boa Vista (Avenida de Cillo, 1015 – Jardim Boa Vista), com entrada pela Rua Rinaldo Boaretto, esse é o terceiro local que realiza o serviço na cidade, possibilitando a ampliação em 40% do número de exames.

Para viabilizar a implantação da nova unidade de coleta de exames, a Prefeitura realizou uma série de intervenções no espaço nas últimas semanas, como revisão do telhado, substituição de calhas e rufos; construção de divisórias de alvenaria (com revestimento em azulejo) na sala de coleta, instalação de lavatório, revisão da instalação elétrica em geral, divisórias de drywall, pintura geral de paredes e portas, construção de vala de drenagem no terreno, adequação e reforma de calçada, implantação de novo piso de concreto, cobertura e instalação de equipamentos.

“Com o ponto de coleta no Boa Vista, ampliaremos em 40% o número de exames em nossa rede de Saúde. Ali, bem como no Jardim Pérola e no Vista Alegre, teremos os atendimentos sendo realizados mediante os agendamentos feitos em toda a nossa rede. Trabalho importante, realizado em conjunto com o Legislativo barbarense. Meus agradecimentos ao vereador Marcelo Cury, que nos auxiliou na busca de recursos para as adequações necessárias visando a implantação de mais este ponto de coleta”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

“Aliás, terminaremos em breve a ampliação da UBS do Boa Vista, com a implantação de mais consultórios, aumentando a capacidade de atendimento em consultas médicas, e iniciaremos logo na sequência a reforma da unidade. Este é o nosso compromisso: oferecer o melhor em Saúde para todos os barbarenses”, acrescentou o prefeito.

A Secretaria de Saúde reforça junto aos munícipes a importância de manterem os seus dados cadastrais atualizados junto aos serviços de Saúde, informando quaisquer alterações, principalmente aquelas relacionadas aos contatos telefônicos. É por meio desse canal que eles serão informados sobre os agendamentos para os seus exames.

Além do ponto de coleta no Boa Vista, o Município conta com outros dois pontos de coleta de exames laboratoriais: o Laboratório de Análises Clínicas “Roberto Francisco Graciano Mesquita”, localizado à Rua do Couro, 745, no Jardim Pérola (ao lado do Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola “Elza Aparecida Zanini”); e o Ponto de Coleta da Rua Bem Aventurança, 255, no Jardim Vista Alegre (antiga UBS).