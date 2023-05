Santa Bárbara tem oficina gratuita “Faça suas vendas decolarem”

O Sebrae Aqui de Santa Bárbara d’Oeste abriu as inscrições para a oficina “Faça suas vendas decolarem” no dia 31 deste mês, quarta-feira, às 19 horas, na ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste). A oportunidade é para empreendedores aprender de forma descomplicada as diversas técnicas estruturadas de vendas e aumentar o faturamento. A oficina é gratuita e as vagas são limitadas.

As inscrições podem ser realizadas pelo www.linktr.ee/prefeiturasbo

A ACISB está localizada na Rua Duque de Caxias, 489, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3499-1012 e 3499-1013 (telefone e WhatsApp)

