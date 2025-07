O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, apresentou no domingo (29) o projeto de incorporação entre o Parque dos Ipês e o Centro Social Urbano. Em suas redes sociais, o prefeito lembrou o aniversário de um ano da entrega da reforma do parque e da implantação do Reino dos Dinossauros, ressaltando que este será um passo significativo em oferecer às pessoas um espaço completo de lazer, entretenimento, esporte, saúde e qualidade de vida.

O projeto apresentado dispõe da instalação de novas estruturas onde hoje funciona o Centro Social Urbano. Santa Bárbara d’Oeste terá as primeiras quadras de pádel, que serão implantadas ao lado das quadras de vôlei de areia, academias ao livre e playgrounds. O campo de futebol existente será reformado e ganhará novas arquibancadas, assim como a pista de atletismo.

A incorporação do Centro Social Urbano ao Parque dos Ipês prevê ainda a construção de um pátio com palco e camarins, além de um centro de exposições focado na paleozoologia – em sequência ao projeto educacional e de cultura existente com o Reino dos Dinossauros.

“Há um ano nós conseguimos incorporar, além das práticas esportivas, aquilo que estava no imaginário das crianças, como os dinossauros. O Parque tornou-se referência em Santa Bárbara d’Oeste e em toda a região. Agora temos este novo passo. Já estamos preparando todo o projeto deste novo Parque dos Ipês, incorporando ao Centro Social Urbano. Já estamos pensando também quais as novas atrações, para levar mais magia às crianças e ao público em geral, estudando as novas espécies que podem estar ali ao lado dos dinossauros já existentes”, disse o prefeito.

“Tudo isso vai permitir que a gente transforme toda a região em um ponto de encontro de quem gosta da natureza, da história das espécies, do esporte e do lazer. Isso é carinho com o barbarense e um compromisso com tudo aquilo que a gente falou que faria nestes próximos anos. Preparem-se! Teremos muitas surpresas”, completou Rafael Piovezan.