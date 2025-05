Santander leiloa mais de 160 imóveis com lances a partir de R$ 31 mil

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, realizará leilão de imóveis residenciais, o evento será no dia 06 de maio, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados mais de 160 imóveis entre apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais em diversos Estados.

Os imóveis estão localizados nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Os lances iniciais partem de R$ 31 mil e vão até R$ 1,5 milhão.

Para a maioria das residências o pagamento do lance poderá ser à vista ou financiamento imobiliário com entrada no mínimo de 20% (com possibilidade de usar o FGTS – imóveis desocupados) e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.

Destaques:

São Paulo (SP): Apartamento no Edifício Villagio Di Portofino, no Morumbi. Área útil de 130m², com 3 vagas de garagem. O lance inicial será de R$ 282 mil;

São Paulo (SP): Apartamento no Edifício Itapoama, no Morumbi. Área útil 297m² e 81m² de garagem. O lance inicial será de R$ 658 mil;

Praia Grande (SP): Apartamento no 1º pavimento de cobertura do Edifício Residencial Michelangelo, no Canto do Forte. Área útil de 207m², com 1 vaga de garagem. O lance inicial será de R$ 1,5 milhão;

Cuiabá (MT): Casa no Jardim Itália. O lance inicial será de R$ 863 mil;

Campo Grande (MS): Casa no Parque Dallas. O lance inicial será de R$ 426 mil;

Belo Horizonte (MG): Apartamento no Condomínio Minas Village Residencial, no Bairro Fernão Dias. Área privativa de 51m², com 1 vaga de estacionamento. O lance inicial será de R$ 71 mil;

Londrina (PR): Casa no Jardim Champagnat. O lance inicial será de R$ 625 mil;

Salgueiro (PE): Casa no Condomínio Rocha Residence Maria América, no Bairro Nossa Senhora das Graças. O lance inicial será de R$ 488 mil;

Canoas (RS): Casa no Bairro Igara. O lance inicial será de R$ 544 mil;

Nova Iguaçu (RJ): Apartamento no Condomínio Residencial Prado – Centro. O lance inicial será de R$ 498 mil;

Blumenau (SC): Casa no Bairro Progresso. O lance inicial será de R$ 247 mil.

As informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões – https://www.megaleiloes.com.br/ e também podem ser acessadas no portal Santander Imóveis: www.santanderimoveis.com.br. Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.

SERVIÇO

Leilão exclusivo de imóveis residenciais e comerciais

Data: 06/05

Horário: 10h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML31 078

Quantidade: 160+

Pagamento: À vista, ou financiamento em até 420 meses para imóveis residenciais.

