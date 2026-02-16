O Santos venceu o Velo Clube por 6 a 0 neste domingo (15), na Vila Belmiro, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Os gols do Peixe foram marcados por Gabigol (2), Moisés, Thaciano, Gabriel Menino e Rollheiser.

Com o resultado, o Santos termina a rodada na 8ª colocação, com 12 pontos, e avança às quartas de final da competição. O Velo clube, por sua vez, está rebaixado à Série A2 após ficar na 15ª posição.

GUARANI SOFRE GOL NO FINAL

Palmeiras e Guarani empataram por 1 a 1 neste domingo (15), na Arena Barueri, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. Lucca abriu o placar para o Bugre no início do segundo tempo e Flaco López empatou para o Verdão na segunda etapa.

O duelo ficou marcado pela pressão forte dos donos da casa, que exigiu grandes defesas do goleiro adversário, Caíque França.

Santos na fase final e 2 rebaixados

Estão definidas a fase de quartas de final do Paulistão. Entre os seis times paulistas da Série A do Brasileirão, apenas o Mirassol não conquistou classificação. Além da Ponte Preta, o outro time rebaixado é o Velo Clube, que ao perder do Santos caiu para Série A2.

