A Coden Ambiental e a Prefeitura de Nova Odessa celebraram a conclusão de uma importante obra de infraestrutura e combate às perdas no Jardim São Manoel: uma nova rede de distribuição de água no trecho entre as ruas Otávio Guedes e Amado Soares de Oliveira. O evento de inauguração ocorreu na terça-feira (29) e contou com a presença de autoridades e moradores.

A obra, que teve início em 1º de outubro de 2024, contemplou a troca de 1.149,60 metros da rede antiga por tubos de 63 milímetros em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), além da instalação de 11 metros de nova rede e a substituição de 165 ligações de água – ou seja, beneficiando diretamente ao menos 165 famílias novaodessenses.

Executada pela DBO Engenharia Ambiental, a iniciativa representa um investimento de R$ 550 mil e faz parte de um projeto mais amplo, de R$ 3,5 milhões, que abrange também os setores industriais Recanto e Eneides, onde os serviços deverão ser concluídos no final de maio.

Presidente da Coden, o professor Elsio Boccaletto comemorou a conquista. “Modernizar o sistema de distribuição também é essencial para garantir que a água chegue nas torneiras. Por isso, estamos entregando para a população uma rede de qualidade”, destacou.

Secretário de Meio Ambiente do Município, Rafael Brocchi representou o prefeito Cláudio Schooder na entrega e ressaltou a preocupação do prefeito com a água. “Hoje, 100% da população de Nova Odessa é abastecida com água tratada porque o atual governo municipal deu prioridade para isso”, lembrou.

Presidente da Câmara, o vereador Oséias Domingos Jorge demonstrou total apoio à iniciativa. “Esta obra é importante para atender as demandas da população e também um legado para as futuras gerações de Nova Odessa”, afirmou.

O vereador Lico Rodrigues também elogiou o trabalho realizado. “A Coden é uma empresa de excelência em tudo o que faz. Cuida bem de todos os detalhes que envolvem o tratamento da água”, disse. Para o vereador Marcelo Maíto, a nova rede é mais um ponto de melhoria da gestão municipal. “Essa rede significa menos vazamento e mais abastecimento. É a Coden de mãos dadas com a população”, concluiu.

Industriais

Paralelamente à obra no Jardim São Manoel, a Coden está realizando a troca de 6.122,88 metros de rede no Jardim Eneides Industrial e Parque Industrial Recanto. Estas etapas são executadas pela Cadre Engenharia e envolvem a substituição de 172 ligações de água, com o objetivo de aumentar a pressão da água para atender às demandas das empresas locais.

O investimento como um todo, nas três etapas, é de R$ 3 milhões. O projeto foi financiado com R$ 2,4 milhões do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), e o restante, com recursos próprios da Coden.

Mais resistente à pressão e aos desgastes causados pelo fluxo constante de água, os tubos de PEAD reduzem a ocorrência de vazamentos e diminuem a necessidade de manutenções, evitando interrupções no abastecimento. A nova rede também contribui significativamente para a segurança hídrica do município, que já é reconhecido na região por ter um dos índices mais baixos de perda de água, de apenas 28%.

A iniciativa está beneficiando, aproximadamente, 10% dos moradores do bairro, ocupantes de uma área não contemplada na primeira fase da obra, realizada há cerca de 15 anos. “Com a obra inaugurada hoje, o São Manoel passa a ter 100% de sua rede de água em PEAD”, afirmou o diretor Técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.

Combate às perdas

Hoje, Nova Odessa atende 100% da população com abastecimento de água, beneficiando seus 62 mil habitantes por meio de uma rede de distribuição de 295 km. Deste total, 76,14 km já foram trocados por tubulações em PEAD e o restante permanece em PVC. Materiais como ferro fundido, cimento amianto e outros empregados em redes antigas foram completamente extintos.

Além da troca das redes principais, a Coden Ambiental já substituiu 8.890 ramais de abastecimento por tubos PEAD, reforçando os esforços para reduzir as perdas de água e garantir um serviço mais eficiente e sustentável para a população. Por isso, Nova Odessa é conhecida por um dos mais baixos índices de perdas, de apenas 28%.