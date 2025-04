São Paulo bate Santos (2-1) e Zubeldia respira

O São Paulo venceu o Santos na tarde deste domingo e deu novo fôlego ao técnico Zubeldia, que balançava no cargo.

Todos os gols saíram no primeiro tempo com o Tricolor sofrendo com o medo de repetir os fracassos recentes de tomar empates.

Ferreirinha aos 10 minutos abriu o placar. André Silva ampliou aos 23′ e o Tricolor parecia que ia golear o adversário. Mas clássico tem equilíbrio.

Já nos acréscimos, o Santos anotou seu gol. Tiquinho Soares anotou penalti marcado pela arbitragem.

O Tricolor reclamou de pênalti não marcado no segundo tempo.

Nos minutos finais, o goleiro Rafael fez uma das melhores defesas do campeonato até agora e salvou o São Paulo do que seria o gol de empate do Peixe.

São Paulo agora tem Libertadores

O Tricolor volta a campo na quarta-feira no Uruguai. O jogo será contra o líder do grupo da Libertadores Libertad.

O Peixe disputa apenas o Brasileirão até o final do ano.

