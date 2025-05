São Paulo bate Talleres (2-1) e espera rival na Libertadores

O São Paulo jogou ‘pro gasto’ e bateu o Talleres da Argentina por 2 a 1 e garantiu o 1o lugar do grupo na Libertadores. Agora o Tricolor espera o adversário para a fase mata mata.

O Tricolor abriu o placar em lance estranho na pequena área. Bobadilla cobrou falta na área, André Silva cabeceou, e Sabino desviou antes de que a bola estufasse as redes.

Bobadilla foi xenofóbico com Navarro, jogador do Talleres, segundo o treinador do time argentino. O defensor venezuelano saiu muito chateado e está falando com os policiais militares.

A vantagem tricolor não durou muito. Aos 38, em cobrança de falta ensaiada, Depietri chutou para o gol, e a bola sobrou para Girotti, que encheu o pé para empatar.

No segundo tempo, o São Paulo seguia tendo domínio do duelo e correndo poucos riscos quando o Talleres ia para o campo ofensivo. Só que, mais uma vez, a criação seguia sendo um problema.

Tudo se encaminhava para um novo empate. Até que, aos 38, Luciano recebeu na ponta esquerda da área e chutou cruzado para marcar o segundo gol.

O São Paulo volta a jogar no sábado contra o Bahia

O Tricolor encara o ex ídolo Rogério Ceni em Salvador.

