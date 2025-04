São Paulo de novo não segura e leva empate (1-1)

O São Paulo segue com a semana ruim jogando em casa. Este domingo, o Tricolor paulista não conseguiu vencer o cruzeiro de Belo Horizonte.

Mais uma vez, o time paulista saiu na frente mas não conseguiu segurar o resultado. Os dois gols da partida saíram no segundo tempo e o jogo terminou 1 a 1.

Ferreirinha abriu o placar do jogo, que foi no Morumbis, aos 7′ do segundo tempo. Mas Kaio Jorge empatou após cobrança de escanteio, aos 20′ da segunda etapa.

Técnico do São Paulo balança

O técnico Zubeldía balança no comando tricolor, após reveses em casa.

Com pontos perdidos em casa, o São Paulo volta a campo na quarta-feira contra o Botafogo no Rio de Janeiro.

