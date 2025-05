São Paulo empata em casa mas avança na Libertadores

O São Paulo conseguiu cumprir a tarefa e está na na próxima fase da Libertadores! Na noite desta quarta-feira (14), o Tricolor correu atrás e buscou o empate contra o Libertad, em 1 a 1.

O Mais Querido teve Alisson expulso ainda na primeira etapa, saiu atrás, mas contou com a estrela do jovem Lucca, que estreou marcando o gol da classificação.

O Tricolor lidera o Grupo D com 11 pontos, e já não pode ser alcançado pelo Alianza Lima, terceiro colocado.

Já o Libertad é o segundo colocado, com oito pontos, e ainda briga pela primeira colocação.

Agora o foco do São Paulo será o Grêmio,

adversário pelo Brasileirão no próximo sábado (17), às 21h. O Tricolor encerra a participação na fase de grupos contra o Talleres, no dia 27, no Morumbis. Já o Libertad, no mesmo dia, recebe o Alianza Lima.