São Paulo encerra o ano com 98 máquinas entregues pelo Promaq a prefeituras

Vinte e seis máquinas do Programa de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq) foram entregues em dezembro a prefeituras paulistas. As três últimas cerimônias do ano aconteceram em Lorena, Iperó e Campinas e foram conduzidas pelo superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Estado de São Paulo, Estanislau Steck.

Com essas entregas, São Paulo encerra 2025 contemplando 85 municípios, que receberam de maio a dezembro 98 máquinas, incluindo retroescavadeiras, motoniveladoras, tratores agrícolas, pás carregadeiras, rolos compressores e escavadeiras hidráulicas. O Promaq tem como finalidade modernizar o setor agropecuário, aumentar a produtividade rural, promover o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades regionais.

No dia 11, a Prefeitura de Lorena recebeu um trator agrícola, uma retroescavadeira e uma motoniveladora. No dia 19, 17 tratores agrícolas foram entregues às prefeituras de Iperó, Bastos, Colina, Espírito Santo do Turvo, Iaras, Ipaussu, Iracemápolis, Luiziânia, Mendonça, Mineiros do Tietê, Nova Granada, Orindiúva, Paulo de Faria, Piacatu, Populina, Pradópolis e Queiroz. No dia 22, seis retroescavadeiras foram entregues às prefeituras de Atibaia, Morungaba, Serra Negra, Itatiba e Bragança Paulista (2).

Em Iperó, a cerimônia teve a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ele falou da importância dos equipamentos para as cidades e destacou a parceria com o Mapa.

As entregas começaram em Valinhos, em maio, contemplando 36 prefeituras; a segunda foi realizada em julho em Itapecerica da Serra, com oito máquinas; a terceira em São Roque, com 18 equipamentos, em agosto; a quarta em Campinas, em setembro, com 10; a quinta em Lorena, com três máquinas; a sexta em Iperó, somando mais 17; e a última em Campinas, com seis equipamentos.

A Superintendência do Mapa em São Paulo está providenciando a entrega de mais 10 equipamentos para seis municípios: Mogi Guaçu (3), Urupês (3), Viradouro, Santópolis do Aguapeí, Ribeirão do Sul e Tupi Paulista.

De acordo com Estanislau, os recursos para a aquisição foram viabilizados por emendas parlamentares. “Os equipamentos foram comprados na modalidade de ata de preços. O município que quiser aderir, pode conseguir equipamentos a um preço muito mais acessível”, disse o superintendente.

Ele lembrou que o ministro Carlos Fávaro defende os interesses do agro e trabalha para que todos os municípios recebam esse tipo de máquina. “A superintendência está à disposição das prefeituras para orientar sobre a adesão a essa ata de preços”, afirmou.

