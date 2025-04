São Paulo estreia com vitória na Libertadores (1-0)

O São Paulo foi à Argentina e saiu com a vitória na edição 2025 da Copa Libertadores da América.

O jogo terminou 1 a 0 pro time brasileiro, que busca voltar a brilhar no torneio ‘xodó’ da torcida.

O Tricolor contou com a volta do craque Oscar, mas ele não fez muita diferença pro time. O técnico Zubeldia volta a respirar com mais folga para os lados do Morumbi.

O gol do jogo foi marcado por Alisson aos 30 minutos do segundo tempo. O Talleres botou pressão na reta final.

São Paulo volta a jogar domingo

O Tricolor volta a jogar no próximo domingo. O time vai a Belo Horizonte encarar o Atlético MG pela 2a rodada do Brasileirão.

