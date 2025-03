São Paulo fica no 0-0 com Sport na estreia do BR25

Um zero a zero enfadonho e justo para a estreia de São Paulo e Sport no Campeonato Brasileiro de 2025. Se para os pernambucanos o resultado foi satisfatório, para os Tricolores soou como um alarme para o que pode vir no futuro.

O centroavante do Tricolor teve a oportunidade abrir o marcador com apenas um minuto após pênalti sofrido por Luciano. No entanto, a bola foi por cima do gol defendido por Caíque França. Já no segundo tempo, o volante Luiz Gustavo acertou a trave.

O próximo compromisso do São Paulo será contra o Talleres, da Argentina

pela Libertadores, na quarta-feira (2), às 21h30min. Simultaneamente, o Sport tem o confronto contra o Retrô pelo jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano.

