São Paulo e Corinhtians se saíram bem de seus duelos

deste domingo. O Timão se deu melhor e venceu o Coritiba por 3 a 1 jogando em Itaquera.

O São Paulo saiu na frente e segurou a vantagem até o final da partida. Os tricolores reclamaram muito da decisão do VAR, que anotou impedimento em lance polêmico. Outra reclamação foi no gol de empate dos rubro negros, anotado pelo atacante Pedro em cobrança de pênalti.

O Timão voltou à campo na tarde deste sábado (13), quando recebeu o Coritiba pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

Atuando na Neo Química Arena, o Timão venceu por 3 a 1, de virada, com gols de Gil, Yuri Alberto e Wesley. O Alvinegro saiu em desvantagem no primeiro tempo, mas voltou para a segunda etapa atento e virou a partida.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo na próxima quarta (16), quando encara o São Paulo, no Morumbi, pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. A partida ocorre às 19h30.

