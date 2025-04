O São Paulo foi a Belo Horizonte na tarde desse domingo e acabou ficando no empate com o Atlético Mineiro.

O Tricolor ainda não venceu no Brasileirão e ainda perdeu o argentino Calleri expulso no final do jogo. O árbitro tinha dado cartão amarelo, mas o VAR foi chamado e ele alterou para cartão vermelho.

Lianco, do Galo, foi expulso nos acréscimos e o técnico do SPFC Zubeldia expulso ainda no primeiro tempo.

Nos minutos finais da partida, o alvinegro Mineiro pressionou atrás do primeiro gol, mas o goleiro Rafael salvou o SP.

São Paulo agora na Libertadores

O Tricolor volta a jogar na próxima quinta-feira pela Libertadores. O time está bem no torneio continental, mas mal no Brasileirão.

