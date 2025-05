O São Paulo conseguiu virar em cima do Grêmio na noite deste sábado e respirou no Campeonato Brasileiro. Caso fosse derrotado, o Tricolor Paulista ficaria na zona de rebaixamento. O jogo terminou 2 a 1 e os paulistas marcaram no segundo tempo.

O São Paulo pressionava no 1o tempo mas não conseguia criar chances claras de gol. Em um contra ataque super veloz, o Grêmio recuperou a bola e ainda antes do meio campo o atacante Aravena correu em direção ao gol e tocou na saída do goleiro, abrindo o placar da partida.

Na volta do segundo tempo, os paulistas partiram para a pressão. O zagueiro Arboleda, logo aos 5′ foi pra área e marcou o gol de empate. O jogo esquentou.

O Grêmio reclamou do pênalti que resultou na virada. Arboleda marcou o gol de empate e foi um dos centros da polêmica no penal tricolor.

Nos instantes finais, os gaúchos ainda perderam a chance de empate na pequena área. Após cruzamento, 3 jogadores sozinhos não conseguiram superar o goleiro do SPFC.

São Paulo agora na Copa do Brasil

O time paulista visita o Náutico no mata mata da Copa do Brasil. O jogo acontece na próxima 3a feira na capital pernambucana.

