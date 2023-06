O clássico São Paulo e Palmeiras vai marcar

a fase de quartas-de-final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro.

Musa do Vasco vai liberar conteúdo do Privacy

A modelo e influenciadora Bia Fernandes, Musa do Vasco, anda fazendo muito sucesso no Privacy, plataforma parecida com o Onlyfans, disse que vai liberar conteúdo a jogadores vascaínos como incentivo em campo para o time deixar a má fase que assola o clube nesta temporada. O time carioca amarga a zona de rebaixamento no Brasileirão e foi goleado pelo Flamengo na última rodada.

Eleita musa cruzmaltina há anos, ela decidiu liberar seu perfil no Privacy para os craques, já que se tornou musa do time de futebol, pois ela está cansada de ver o Vasco brigando contra o rebaixamento e deseja que o time se torne campeão.

“Vai ter conteúdo liberado para eles, é um ânimo fora de campo. Quero só vitória, título e goleada a partir de agora”, diz, aos risos. “Muitos jogadores já assinaram meu Privacy, principalmente do Vasco e de rivais também, e alguns da gringa. Mas sempre aparecem com perfis fake, porque são comprometidos ou não querem exposição. Inclusive, já recebi mensagens de alguns deles, mas não sou maria-chuteira”, explica.

Como ela representa o Vasco como musa, ela também pensa em presentear a torcida com descontos e prévias grátis dependendo do desempenho do time em campo. No Privacy, Bia posta conteúdo sensual e alguns vídeos mais picantes, com nudez. Mas nada tão explícito como outras modelos da plataforma.

“Não faz meu estilo. Não tem nada vulgar. Entrei na plataforma a pedido dos seguidores e estou me descobrindo lá”, finaliza.